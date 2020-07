Sandali senza tacco Zara, il must have dell’estate 2020

L’estate 2020 è ufficialmente entrata nel vivo ma non hai ancora trovato il modello di sandali perfetti per affrontare la bella stagione? Niente paura, noi vi consigliamo i sandali senza tacco facilmente reperibili da Zara, ovviamente anche sullo store online. Questi sandali sono davvero molto belli e comodi e secondo gli esperti di moda sono il vero must have di questa estate 2020. Abbiamo fatto un salto sul sito ufficiale del brand per scoprire qualche dettaglio in più su questo tipo di calzature e abbiamo scoperto che ci sono tantissimi modelli e variabili fasce di prezzo.

I sandali bassi e senza tacco di Zara: la tendenza dell’estate per le calzature

Tanto per cominciare, tra i vari modelli, Zara propone dei sandali bassi in pelle nera con delle fascette tubolari, punta e tallone hanno una forma squadrata e il prezzo è di 49,95 euro. Sicuramente è uno dei modelli più belli che il brand propone ed è perfetto da indossare in qualsiasi occasione. Un altro sandalo molto bello è quello in color cuoio e con allacciatura intorno alla caviglia. Le fascette sono sottili e incrociate sulla parte anteriore. Il prezzo è di 29,95 euro. Ad un prezzo più alto di 10 euro, Zara propone un modello molto simile di colore dorato, assolutamente perfetto da indossare durante una elegante serata estiva.

I sandali bassi di Zara: semplici, comodi e bellissimi per essere alla moda d’estate

Nel catalogo del noto brand esistono poi dei modelli di sandali anche più semplici e classici, ma non per questo meno belli, anzi. Tra i vari sandali ci sono anche i bassi con le fascette stampate in motivo animalier. Sono neri e decisamente comodi, il prezzo è di 39,95 euro. Chi vuole spendere una cifra più bassa ma avere comunque il sandalo must have della bella stagione, può invece puntare sulla scarpa con sola fascia animalier disponibile in fucsia e in verde. Ha uno scollo a V e una punta quadrata, senza dimenticare l’effetto legno per quanto riguarda la suola. Il prezzo di questo sandalo basso di Zara è di 22,95 euro.