I pantaloni di cui non potrai fare a meno nell’inverno 2021

Siamo ancora in piena estate eppure il mondo della moda ha già le idee abbastanza chiare su quali saranno le tendenze del prossimo inverno 2021. In questo articolo ci concentreremo, in particolare, su quali pantaloni saranno i veri must have della prossima stagione fredda. Comodi, eleganti, per la vita di tutti i giorni, di tessuti e di colori diversi. In commercio ci sono tantissime tipologie di modelli di pantaloni per ogni gusto e per ogni tasca. Ma che cosa dicono gli esperti? Partiamo subito con il dire che le tendenze sono diverse: da quelli ampi e a zampa fino agli intramontabili jeans.

Moda inverno 2021: quali sono i pantaloni must have della prossima stagione

Tra i brand che hanno scelto di mettere in commercio i pantaloni ampi, sempre più amati ormai, ci sono Chloé e Boss. Chi ha intenzione di optare per questi pantaloni può sicuramente scegliere dei colori tendenti al marrone, color cammello incluso. Durante la stagione invernale 2021 sarà semplice vedere in giro anche i pantaloni in pelle. Sui colori qui si potrà giocare molto perché si varia dal nero ai colori più accesi. Il tessuto è già particolare di per sé ma moltissimi marchi di alta moda hanno deciso di impreziosire i modelli con alcuni particolari dettagli, dalle fantasie alla vita alta, fino a pinces molto eleganti.

Tra le tendenze dell’inverno 2021 pure pantaloni in velluto e gli intramontabili jeans

Tra i pantaloni più in voga dell’inverno 2021 troveremo pure quelli in velluto. Tra i brand più amati a optare per questo tessuto particolare Celine e Max Mara. E anche qui i colori a farla da padrone saranno le tonalità del marrone. Nelle vetrine troveremo però pure i jeans, dai più pratici fino ai più particolari, perfetti da indossare pure durante le serate fuori casa. Tra i marchi che propongono i pantaloni in jeans più belli per l’inverno 2021? Senz’altro Dior e Etro.

Insomma, non resta che fare una scelta che riguardi innanzitutto i propri gusti personali e le proprie possibilità perché le tendenze della prossima stagione sono davvero tante.