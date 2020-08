Come fare lo chignon bene per ogni occasione e prodotti fantastici

Si sa, lo chignon è una delle acconciature più belle che noi donne possiamo decidere di fare. D’estate poi, lo chignon è ancora più utile per combattere il caldo. Dallo chignon più semplice e spartano a quello più elegante per le serate o gli eventi esclusivi, come si fa uno chignon e quali sono i prodotti giusti che ci aiutano in questo tipo di acconciatura per capelli? Tanto per cominciare bisogna dire che lo chignon è sicuramente più indicato per chi ha i capelli lunghi perché è più semplice raccoglierli ma pure perché l’effetto finale sarà meraviglioso.

Gli chignon: come fare al meglio questa acconciatura per capelli

Bisogna scegliere che tipo di chignon fare a seconda di quello che noi stesse dobbiamo fare. Se per esempio avete bisogno di stare comode per affrontare una giornata fuori porta, va benissimo raccogliere i capelli anche con un semplice elastico, senza troppe manie di perfezionismo. Magari pure con qualche ciocca di capelli non raccolta bene. Per i giorni più particolari si può scegliere uno chignon, basso o alto, più particolare. Impreziosire l’acconciatura con dei fermagli dettagliati e ricercati sicuramente aiuta tantissimo a rendere il risultato davvero alla moda e di effetto.

I prodotti migliori per fare gli chignon: ecco quali si possono usare

Sono tantissimi i prodotti per capelli che si trovano in commercio, ma quando si tratta di chignon quali possiamo utilizzare? L’olio Pantene Pro V, per esempio, rigenera e protegge i capelli grazie anche alla sua composizione. Questo particolare olio a secco, facilmente reperibile nei negozi e online, contiene vitamina E. Un altro prodotto che possiamo utilizzare quando si tratta di chignon è il burro per capelli OI hair Butter di Davines. Ma noi tutte sappiamo che uno dei prodotti fondamentali per far rimanere al suo posto l’acconciatura è la lacca. Tra le migliori in questo senso: la lacca Forte Lock di Cielo Alto e la L’OREAL ALPIANE L’amica del pianeta.