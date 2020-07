Come evitare di lavare troppo i capelli in estate per non rovinarli

In estate, tra bagni al mare, grandi sudate tra casa e ufficio, corsette e altro, la doccia ci salva praticamente sempre. E ci aiuta anche a combattere il caldo. Il problema però, sia per gli uomini che per le donne, sono i capelli. Infatti se possiamo senza problem farci anche 3 o 4 docce al giorno, lavare i capelli così tanto spesso, non aiuta, anzi. In estate, i lavaggi troppo frequenti, potrebbero finire per rovinare i capelli. Come possiamo quindi evitare di lavare tutti i giorni i capelli, mantenendoli comunque puliti e in ordine?

Anche se il caldo, il sudore e l’umidità tendono a sporcare più rapidamente i nostri capelli, dei lavaggi troppo frequenti potrebbero renderli più deboli e sfibrati. Ed è per questo motivo che è meglio evitare di lavare tutti i giorni i capelli.

IN ESTATE EVITIAMO DI LAVARE I CAPELLI TUTTI I GIORNI: ECCO COME FARE

Ecco allora alcuni consigli per cercare di limitare i lavaggi durante i mesi estivi.

Prodotti specifici: in estate cerchiamo di scegliere prodotti adatti alla stagione

I prodotti che usiamo durante tutto l’anno per la nostra haircare routine spesso non sono adatti alla stagione estiva. Con le temperature più elevate e l’incremento del numero di lavaggi è infatti consigliato scegliere prodotti nutrienti ma dalla texture più leggera, che evitino di appesantire e sporcare ulteriormente la chioma. Quindi potremmo usare uno shampoo e mask solare.

Scrub per proteggere i capelli in estate

Una buona abitudine estiva è quella di effettuare ogni tanto uno scrub del cuoio capelluto. Questa pratica ci consente infatti di eliminare le cellule morte, rimuovere lo sporco dalla cute assicurando una pulizia profonda e capelli puliti più a lungo.

Shampoo secco: una buona procedura da usare in estate

Un prodotto che non può mancare nella vostra routine estiva è lo shampoo secco! Il suo utilizzo è infatti il rimedio perfetto per ritardare lo shampoo di un giorno, consentendovi di avere capelli puliti e ravvivare la piega in un attimo. Attenzione però, non deve mai essere inteso come sostituto dello shampoo vero e proprio! E’ chiaro che lo shampoo debba essere comunque fatto, qui parliamo di evitare di farlo tutti i giorni o anche due volte al giorno.

Protezione solare: anche i capelli vanno protetti

Umidità e temperature estive possono provare un’eccessiva produzione di sebo da parte della nostra cute, per questo il costante utilizzo di prodotti solari con protezione UV per capelli può aiutarci a mantenere la chioma idratata e nutrita, senza appesantirla eccessivamente.

Acconciature anti caldo: ci salvano dallo shampoo quotidiano

Per evitare di lavare i capelli tutti i giorni, meglio optare per le acconciature anti caldo. In Estate, via libera quindi a code, chignon, trecce e a tutte quelle acconciature che possono consentirci di nascondere capelli non perfettamente puliti ed evitare una sudorazione eccessiva, con ulteriore appesantimento della chioma.