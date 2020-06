Cosa succede se non laviamo spesso i capelli, soprattutto d’estate

I capelli andrebbero tenuti sempre in ordine, puliti e luminosi. Non c’è bisogno di andare necessariamente sempre dal parrucchiere ma con piccoli accorgimenti possiamo tenerli puliti ed essere sempre perfette. Se però non laviamo spesso i capelli potremmo rischiare di incorrere in piccoli problemini davvero fastidiosi. Ecco che cosa potrebbe succedere quindi se i capelli non vengono lavati spesso. Questo non vuol dire lavarli ogni giorno perché si sa che in questo modo avremmo un effetto devastante sul cuoio capelluto ma certo il non lavarli è deleterio non solo per il cuoio capelluto.

I CAPELLI SPORCHI ROVINANO IL CUOIO CAPELLUTO

I capelli accumulano sporco e il cuoio capelluto si rovina. Attenzione anche a non fare degli shampoo veloci senza strofinare bene. L’accumulo di sebo sul cuoio capelluto non solo fa male ma emana anche cattivo odore. Se abbiamo una sudorazione abbondante, soprattutto d’estate, la situazione potrebbe essere insostenibile anche per chi ci è accanto, e non stiamo esagerando.

Quando non laviamo i capelli con la giusta frequenza possiamo avvertire del prurito che è fastidioso e certo non gradevole per chi ci guarda. Se grattiamo il cuoio capelluto diamo la possibilità alla forfora di proliferare e quindi un ulteriore problema che viene poi a verificarsi. Il lavaggio frequente aiuta, quindi i capelli andrebbero lavati ogni due giorni in questo periodo estivo con sudore e caldo che ci accompagnano, a meno che non siamo in condizioni di poterlo fare per altri problemi. Se poi andiamo al mare con il sale dell’acqua o il cloro della piscina lo shampoo fatto bene non deve mancare.

Un altro rischio in cui potremmo cadere se non laviamo i capelli è quello di perderli. Sì, la caduta dei capelli in alcuni casi può dipendere anche da una cattiva igiene del cuoio capelluto. Il consiglio in questo caso è lavarli con prodotti delicati e specifici. Anche qui vi suggeriamo di evitare prodotti di bassa qualità e preferire sempre quelli testati e naturali senza agenti aggressivi all’interno.

