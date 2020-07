Usiamo l’olio di cocco per i nostri capelli e li avremo belli e lucenti

L’olio di cocco è il nostro nuovo alleato di bellezza, in tante già lo usano per la pelle ma possiamo usarlo anche per i capelli. Sì, per la cura dei nostri capelli e della pelle bisogna provare l’olio di cocco, un vero toccasana. Lo troviamo anche in molte creme per la cellulite e non solo ma è perfetto da utilizzare al naturale ed è utilissimo anche per rinfrescare e lenire la pelle arrossata. L’olio di cocco contiene acido laurico, una sostanza nutritiva importante che lo rende un elisir di bellezza. Vi suggeriamo quindi come può essere utilizzato l’olio di cocco e come possiamo trarre benefici per la nostra bellezza. In questo periodo estivo i capelli soffrono molto e l’olio di cocco può essere utile per aiutarci a non danneggiarli. Capelli lucenti oppure effetto regolatore se abbiamo una cute secca. Quello vergine e biologico è il migliore in assoluto e può essere utilizzato anche per rafforzare i capelli.

L’olio di cocco aiutare a combattere anche le doppie punte, che si sa fanno apparire i capelli poco curati e carenti di idratazione. Ecco come va utilizzato l’olio di cocco per le doppie punte: spalmare l’olio di cocco tra le mani scaldandolo e applicandolo con cura sulle punte. Lasciarlo agire tutta la notte o durante il giorno se possibile, poi lavare normalmente i capelli.

Possiamo utilizzare l’olio di cocco inoltre come maschera su tutti i capelli lasciandolo agire sulla chioma per circa un’ora e poi lavare con uno shampoo delicato. I capelli saranno lucenti, morbidi e meno sfibrati. Non c’è dubbio che l’olio di cocco sia un prodotto eccellente per la cura dei capelli, è naturale quindi niente prodotti aggressivi ma solo delicati. Se la cute risulta irritata da agenti esterni o è sensibile provate l’olio di cocco, la sua applicazione è semplice e il risultato è veramente unico.