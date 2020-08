I consigli di Clio MakeUp per mettere meglio lo smalto

Se non avete modo di fare un salto dall’estetista oppure avete una grande passione per gli smalti e le unghie e preferite fare tutto in casa, ci sono alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili. Clio MakeUp, sul suo sito ha dato alcune dritte su come mettere lo smalto evitando errori e sbavature varie. Andiamo a vedere come fare! Innanzitutto è meglio preparare prima tutto il necessario. E’ importante applicare lo smalto sull’unghia a circa uno o due mm lontano dalle cuticole. Come fare? Aiutandosi con un po’ di olio di oliva o della vasellina. Basta metterne una piccola parte tutto intorno all’unghia e poi lavare con semplice acqua.

Applicare lo smalto al meglio senza errori o noiose sbavature: ecco come fare

Un altro metodo perfetto e molto utilizzato è quello di usare del nastro adesivo per evitare le sbavature. Una volta asciutto lo smalto, basterà semplicemente sollevare il nastro. Questo è utile soprattutto se si tratta di smalto semi permanente (chiaramente se fatto in casa!). In commercio esistono poi pure delle vere mascherine per le unghie. Si posiziona sulle dita, lasciando ovviamente da parte le unghie. Il risultato sarà molto preciso. Esistono poi anche gli smalti Peel Off, pensati proprio per evitare errori e sbavature. Come funzionano? Come un semplice smalto. Una volta terminato di applicare però, sarà possibile eliminare con molta facilità i residui dalle cuticole.

Mettere lo smalto correttamente senza sbavature: i consigli utili

Come per ogni cosa, anche per la cura delle unghie, la pratica è fondamentale. Di volta in volta riuscirete a prendere la mano e sarete sempre più precise. In realtà in commercio esiste la penna correttiva per eliminare lo smalto sbavato e in eccesso. Insomma, le soluzioni sono davvero tantissime. Starà a voi scegliere quella perfetta a seconda delle esigenze. Importante è però ricordarsi di applicare lo smalto sempre su un piano dritto per un risultato migliore.