Capelli autunno 2020 uomo: i tagli di tendenza con il ritorno del ciuffo

In quanti al cambiare della stagione cambiano anche il look dei capelli? In questo articolo ci rivolgiamo agli uomini. Questo autunno 2020 in arrivo porterà qualche novità per quanto riguarda tagli e tendenze. Vi mostreremo i look più alla moda in fatto di capelli, dai più semplici a quelli più particolari. Per la prossima stagione dovrete cercare di dimenticarvi il famoso taglio sfumato sui lati perché pare proprio che quella sarà una moda appartenente al passato. Anche se è un look che piace davvero da tanto tempo. Quest’anno a farla da padrone saranno i ciuffi, un grande ritorno in realtà.

Il ciuffo torna di moda: tagli di capelli da uomo per il prossimo autunno 2020

Ve lo abbiamo accennato e ve lo confermiamo: il ciuffo, a partire da questo autunno, si riconquisterà un posto molto importante nelle tendenze. Sarà difficile vedere un uomo che ama i capelli lunghi, o meglio non rasati, senza un bel ciuffo. Ma cosa dice la moda al riguardo? Possiamo dire che il ciuffo sarà apprezzato soprattutto su un taglio corto sui lati ma non si tratta, per l’appunto di sfumature. I look che andranno forte il prossimo autunno 2020 saranno molto semplici, in realtà. Niente pettinature sconvolgenti o tinte di colore particolare a appariscente. Andrà forte, per esempio, la pettinatura con i capelli tirati verso dietro. Questo lo stiamo già vedendo nei look delle grandi stelle del cinema o dello spettacolo.

Look e tendenze capelli uomo per l’autunno 2020: va bene pure un po’ di disordine

Se proprio vogliamo guardare a qualcosa di diverso, possiamo basarci su un capello un po’ spettinato e in disordine. Perché come vi abbiamo già detto, i capelli di questa stagione saranno soprattutto sul naturale, sulla semplicità e la genuinità. Pochi azzardi insomma. Ma alla fine questo è quello che dicono le tendenze e dovete essere voi a scegliere i look e la pettinatura che più vi piace e vi fa sentire bene.

Come porterete i capelli in questo autunno 2020? Fatecelo sapere nei commenti.