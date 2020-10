Zara, i cappotti per l’inverno 2021: scegliamo i must have di questa stagione

Il freddo inizia a farsi sentire e l’inverno avanza sempre di più. E’ proprio arrivato il momento di pensare ai cappotti per la prossima stagione fredda 2020 2021. In questo articolo ci concentreremo sulle proposte di Zara proprio su questi capi di abbigliamento. Il noto brand, ovviamente, propone cappotti meravigliosi per ogni gusto ed esigenza. Dal cappotto elegante a quello un po’ più pratico per la vita di tutti i giorni. Tessuti diversi, colori e fantasie differenti, davvero non manca nulla e pure i prezzi sono molto interessanti. Andiamo a scoprire qualcosa in più sui giubbotti di Zara per l’inverno 2021.

I cappotti di Zara per l’inverno 2021: i più eleganti e particolari per la stagione fredda

Partiamo proprio dai cappotti più eleganti. Il cappotto in pelliccia sintetica sicuramente è una delle scelte migliori per chi ha bisogno di coprirsi in una serata davvero particolare. Zara, di questo tipo di capo, ne propone qualcuno decisamente interessante. Lunghezza lunga o media, colori che prevalgono con il tinta unita nero, forme perlopiù classiche e bottoni sul fronte. Un’altra proposta intrigante del marchio di abbigliamento è il cappotto animalier che, da anni ormai, è una delle fantasie più apprezzate dalle donne e dalla moda. Questo tipo di cappotto lungo misto a lana è perfetto per la sera ma si può adattare benissimo pure ad un look quotidiano.

Inverno 2021, i cappotti di Zara per la vita di tutti i giorni

Per i cappotti da usare soprattutto nella vita di tutti i giorni, senza perdere eleganza e andando al passo con le tendenze, Zara propone un cappotto cammello abbastanza lungo e con due bottoni davanti. Forme classiche che si adattano soprattutto ad un look da lavoro, da ufficio. Altro capo interessante per la stagione invernale 2021 è sicuramente il cappotto con la cintura in vita che, probabilmente, è una delle novità più interessanti. Il colore è un bianco molto particolare, il cappotto presenta poi uno spacco posteriore e due tasche laterali. Sarà un vero must have per tutte le fan di Zara.