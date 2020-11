L’outfit sportivo per la donna firmato BeGood: 7 cose che bisogna sapere

Negli ultimi tempi sta prendendo piede sempre di più il concetto di athleisure funzionale: si tratta, cioè, di una tipologia di mise che concilia l’ambito sportivo con quello quotidiano, ed è indicata tanto per gli allenamenti quanto per le passeggiate, il lavoro ecc.

Le donne che si dedicano allo yoga, alla corsa, alla palestra e ad altre attività del genere amano unire comodità ed eleganza. Un obiettivo semplice da conseguire grazie ai completi in tessuto tecnico, studiati per la salute e il comfort di chi li indossa. Un marchio che fornisce simili articoli di vestiario è BeGood, che vanta punti vendita sia in Italia sia all’estero: il catalogo del brand è ricco di leggings, canotte, top, t-shirt e molto altro, affinché tutte le clienti possano svolgere il proprio training senza rinunciare alla moda.

Se siete in cerca di sport outfit in offerta, date uno sguardo all’assortimento firmato BeGood. È stato brevettato un materiale all’avanguardia, chiamato Dermofibra Cosmetics, per rendere più piacevole il vostro workout e darvi l’opportunità di sfoggiare un abbigliamento davvero unico! Come allenarsi nel modo giusto con il tapis roulant

Gli indumenti che fanno parte di questa categoria comportano una serie di vantaggi. Vediamo quali sono i principali.

1 – Una vasta selezione di motivi e pattern

I completi così realizzati, innanzitutto, sono molto vari a livello di texture: i leggings, per esempio, possono essere leopardati, zebrati, camouflage, a tinta unita e così via.

Tali prodotti hanno segnato un notevole passo in avanti nel ramo dell’athleisure, e sono apprezzati dalle donne di ogni età. Non c’è nulla di meglio di un outfit sportivo e molto femminile per accrescere la propria autostima ed effettuare tutti gli esercizi con passione ed entusiasmo!

2 – Capi anticellulite per il vostro benessere

Dovete sapere che le tute e i completi in Dermofibra Cosmetics sono confezionati con uno speciale procedimento, e si basano su tecnologie innovative che consentono di sottoporre il corpo a un autentico massaggio.

In questo modo, viene favorita la microcircolazione in zone come le cosce e i glutei e si contrasta l’insorgere della cellulite. Quest’ultima è spesso dovuta a una cattiva circolazione del sangue, un disturbo limitato in maniera significativa con tale stratagemma.

3 – Un eccellente rapporto qualità-prezzo

Quando si acquistano gli outfit attivi per lo sport non bisogna mirare per forza al risparmio, poiché questi indumenti rappresentano un investimento importante ai fini del wellness. Se, però, l’abbigliamento è disponibile a un costo conveniente tanto meglio: questo è un ulteriore lato positivo dei completi di BeGood. Non dimenticate che i tessuti sono eccezionalmente resistenti alle deformazioni, e che non risentono nemmeno dei frequenti lavaggi in lavatrice.

4 – Leggings e top con effetto reshaping

Con il termine “reshaping” ci riferiamo, letteralmente, a un rimodellamento: questa caratteristica potrebbe sembrare un sogno, ma è reale e resa possibile dall’azione combinata dei materiali dei capi con il bio-infrarosso.

Cosa vuol dire, nello specifico? Il tessuto tecnico contribuisce a una ridefinizione delle parti del corpo interessate, dall’addome alle cosce, dalle braccia ai polpacci. Ovviamente il tutto va accompagnato con uno stile di vita sano, ma il Dermofibra Cosmetics è alleato della vostra forma fisica.

5 – Allenatevi all’aperto con i completi femminili di BeGood

I completi per sport da donna di cui parliamo proteggono la pelle dai raggi ultravioletti. Di conseguenza, potrete dedicarvi al running, allo yoga e a tutte le attività che preferite anche al parco o in giardino: sarà bellissimo fare esercizio alla luce del sole in una mise tanto trendy. Un vestiario del genere, in più, è perfetto per le camminate con le amiche e per le mattinate in spiaggia. L’athleisure raggiunge quindi il proprio apice!

6 – Un outfit fashion e drenante

Quello in oggetto è un abbigliamento straordinariamente glamour, nonché complice della nostra salute grazie alla sua spiccata capacità drenante. Il massaggio dei tessuti aiuta l’organismo a smaltire i liquidi in eccesso e ad eliminare le tossine. Esistono addirittura dei pigiami di questo tipo, che agiscono mentre dormite.

7 – Aloe vera, caffeina e vitamine

Un altro indice di funzionalità è la presenza, nei materiali dei completi, di estratti come l’aloe vera, la caffeina, la vitamina A e la vitamina E. La vostra cute risulterà già dall’inizio più liscia, luminosa e idratata! Simili prodotti sono davvero il massimo, poiché sono utili, pratici, versatili e decisamente “in”.