Tendenze autunno inverno 2020-2021: mai rinunciare al body

Si potrà rinunciare al body in questa nuova stagione dell’autunno inverno 2020 2021? Ovviamente la risposta è no! E’ un capo di abbigliamento estremamente comodo che in questo periodo è assolutamente perfetto. Un motivo su tutti? In questi mesi siamo abituati a vestirci a strati, un po’ a cipolla come si dice. Il body aiuta l’equilibrio tra il caldo del corpo e il freddo dell’aria esterna. Le tendenze di questa stagione poi parlano molto chiaro e il body sarà un vero must have dei prossimi mesi. Anche perché bisogna considerare che non viene utilizzato soltanto come un indumento intimo, anzi.

Il body è la tendenza basic (ma non troppo) dell’autunno inverno 2020 2021: come abbinarlo

Il body è un capo d’abbigliamento veramente basico ma che si può utilizzare in vari modi. Con un bel maglione sopra, o magari un cappotto caldo. Si tende spesso ad utilizzare il body come un indumento intimo ma questo è un capo perfetto da utilizzare anche in altro modo. Se si sceglie un body dai colori come il nero, il bianco, il grigio o il beige l’abbinamento viene quasi da sé e indossarlo con un jeans porta già ad un ottimo risultato semplice ma comunque femminile. Ovviamente ne esistono di tantissimi colori a seconda delle esigenze ma si può puntare molto anche sulle fantasie come l’animalier.

I tipi di body per essere sempre sul pezzo in questo autunno inverno 2020 – 2021

Come ci sono i body più semplici, in commercio si trovano facilmente anche dei body decisamente particolari, indossabili pure in occasioni speciali. Il body in pizzo è uno di questi perché dona un tocco di femminilità e sensualità assolutamente super. Il consiglio è quello di abbinarli ad una giacca blazer, magari dello stesso colore. Pure il body fluo fa parte di quelli che vedremo di più in questi mesi, soprattutto il verde, il giallo e il fucsia. Sicuramente sono delle colorazioni consigliate a chi ama l’allegria e vive di entusiasmo.