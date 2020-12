Il profumo che “disinfetta” l’umore

I profumi possono farci provare una serie di emozioni. Queste sono una parte importante della nostra vita quotidiana e del modo in cui ci connettiamo come esseri umani. Dall’aroma familiare dei propri cari all’accoglienza delle nostre case. Il profumo merita lo status di “essenza magica” che gli davano gli antichi.

La fragranza, non solo ha il ruolo di completare il nostro look, ma è in grado di indurre uno stato di benessere a chi lo “indossa”, conferendogli “un’impronta olfattiva personale”.

Gli aromi hanno un forte impatto sul cervello e sulle emozioni

La psicologa Suzy Reading afferma che l’aroma ha un grande effetto sul cervello. Le cellule olfattive sono collegate al sistema limbico, la parte del cervello responsabile delle emozioni, dell’umore e della memoria. Così, gli aromi ci portano una sensazione di benessere e quindi contribuiscono alla stimolazione dell’immunità.

Non avresti mai pensato al profumo come alla medicina, vero? La scienza viene a rafforzare queste cose. Gli studi dimostrano che esiste una forte connessione tra le fragranze e le nostre emozioni. Quando annusiamo un profumo che ci piace, ci sentiamo meglio, più rilassati o forse più energici, a seconda degli aromi dominanti.

Il nome del profumo influenza la giusta scelta

“Profumo dell’Amore” o “Profumo della Felicità” di Collistar makeup.it/brand/24451/ trasmettono la gioia di vivere, vivacità e giovinezza. Gli aromi floreali di peonia, rosa, bergamotto evocano un’immagine giocosa e gli aromi gourmet, con note di caramello, vaniglia, pralina o cioccolato evocano un’immagine giovane e romantica. I profumi con note di muschio sono considerati sensuali. Ti fanno pensare al tuo profumo preferito, vero? In quale categoria rientri: giocoso, romantico o sensuale?

Le fragranze non hanno significato se non sono legati ad un ricordo

Rachel Herz, conosciuta come la “psicologa dell’olfatto”, menziona nel libro “The scent of desire” che un profumo non ha un significato specifico prima di essere associato ad un determinato momento o persona della nostra vita. L’aroma della deliziosa torta di mele, fatta dalla nonna, ti “trasporta indietro nel tempo”, anche nella sua cucina e ti crea un intero “arsenale di ricordi d’infanzia”. Succede a tutti noi. Un certo profumo evoca i ricordi di amore, riportandoci al fiume dove ci siamo baciati per la prima volta. Questo è uno dei poteri nascosti dei profumi.

Alcuni profumi aiutano a perdere peso

Rachel Herz dice che l’aroma di vaniglia nei profumi può aiutarti a mantenere la tua silhouette. Le note di vaniglia funzionano come sostituto del piacere che proviamo quando mangiamo qualcosa di dolce. Ma senza tutte quelle centinaia di calorie. Naturalmente, se hai corso tutto il giorno saltando da una sessione all’altra e lo stomaco è vuoto, potrebbe non aiutarti. Ma, se ti è piaciuto un pranzo sano, un profumo di vaniglia può impedirti di provare un budino per dessert.

Gli aromi provocano reazioni fisiche nel corpo

Provato scientificamente! Gli aromi di lavanda ci rilassano, una “brezza” di eucalipto ci rende più energici, mentre il profumo di rose abbassa la nostra pressione sanguigna. Se l’ansia è uno dei tuoi problemi, puoi risolverlo scegliendo profumi che contengono vaniglia, gelsomino o legno di rosa. Se vuoi avere più fiducia in te stesso, cerca ingredienti come limone, mandarino, pompelmo, rosmarino, menta, basilico, fiori d’arancio o mimosa.

Bryan Raudenbush, psicologo della Wheeling University in West Virginia, ha dimostrato in uno studio che gli aromi di menta aumentano l’attività cerebrale, proprio in quella zona che si attiva quando ci svegliamo la mattina. La sua ricerca ha dimostrato che gli atleti corrono più velocemente e fanno più flessioni “se esposti all’aroma di menta”. Prova ad usare un profumo che contenga menta la prossima volta che non hai voglia di andare in palestra.

Scegli la tua “firma profumata”e non rinunciare mai

Si, è chiaro che i profumi possono cambiare non solo i nostri sentimenti e stati d’animo, ma anche le reazioni del nostro corpo. Un profumo ci rende ciò che siamo, è parte di noi. Non è bello che qualcuno ti ricordi per via del tuo profumo? Che ogni volta che incontra accidentalmente il tuo profumo, esattamente in quel momento l’immagine, il tuo sorriso, il tuo bacio appaiono nella sua mente?