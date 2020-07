Quali sono i profumi che ci mettono di buon umore e ci rilassano?

Ci sono profumi che quando li sentiamo ci mettono di buon umore. Sì, è proprio così, pensiamo subito al caffè di prima mattina quanto può aiutarci a farci stare bene, soprattutto se siamo degli appassionati di caffè. Anche molti profumi di spezie e piante possono aiutarci a farci stare bene e a rilassarci. Per eliminare un po’ di stress siamo disposti a tutto. A volte basta una passeggiata all’aria aperta o un aperitivo con gli amici ma a casa quando ci ritroviamo a volte da soli o malinconici, le piante, le erbe e alcuni profumi in particolare possono aiutarci a far tornare il buonumore. Scopriamo insieme quali sono i profumi che fanno tornare il buon umore. Profumi rilassanti e sicuramente distensivi per il nostro corpo come il profumo di rosa che può aiutarci a distenderci. Infatti, pare che il profumo di rosa sia utile per sciogliere le tensioni, il nervosismo e gli attacchi di ansia.

I PROFUMI COME LA LAVANDA E IL ROSMARINO CI POSSONO AIUTARE MOLTO

La lavanda, invece, è una pianta dall’odore rassicurante e rilassante. E’ capace di rilassare subito chi percepisce il suo profumo. Se soffrite di insonnia la lavanda fa al caso vostro. Il suo odore prima di andare a dormire faciliterà il sonno allontanando quella irrequietezza che spesso può affliggere le nostre notti.

Fiori di camomilla e gelsomino per chi soffre di depressione, come anche i fiori di arancio che liberano la mente dai pensieri. Un piccolo angolo di buonumore in casa con tutte queste piccole piante potrebbe essere non solo un aiuto ma anche un’ottima idea di arredamento. Se siete stanche e la concentrazione vi sfugge allora provate gli olii essenziali di limone come anche il rosmarino che alcuni studi hanno dimostrato essere importante per la memoria. Profumi, aromi e olii essenziali vengono in nostro aiuto, attenzione però alle allergie, se ne soffrite non esagerate perché anche gli odori potrebbero darvi fastidio.