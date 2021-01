Must have per l’inverno 2021: vestiti in maglia

Quali sono i capi must have dell’inverno 2021? Con la speranza di poter iniziare a muoverci di più e quindi a poter sfoggiare i nostri capi di abbigliamento alla moda, guardiamo al nuovo anno con particolare attenzione, anche in tema tendenze!

Stiamo vivendo i mesi più freddi dell’anno e ne avremo ancora per un bel po’. A volte è davvero una sofferenza resistere con certe temperature e c’è chi proprio non riesce a sopportarle. La soluzione più ovvia è sicuramente quella di vestirsi con dei capi d’abbigliamento più pesanti. La moda di questa stagione invernale è sicuramente quella dei vestiti in maglia, perfetti contro il freddo, comodi e ovviamente super di tendenza. Maglioni, pantaloni, top crop ma non solo. Pare proprio che in queste settimane saranno gli abiti in maglia a dettare le regole della moda.

Vestiti in maglia per combattere il freddo ma essere sempre alla moda: dove trovarli

Trovare gli abiti in maglia nei negozi e negli store online è veramente molto semplice. Tantissimi brand e marchi, noti e meno noti, propongono nella loro collezione invernale capi di abbigliamento in maglia in linea con la moda. La scelta è veramente vasta e basta fare anche un veloce giro sul web per rendersene conto. Zara, per esempio, propone tantissimi abiti in maglia. Con collo alto, in tinta unita e in tonalità diverse, con arricciature in vita e dettagli particolari. Ovviamente non mancano gli over e le amatissime frange. Se l’acquisto si vuole fare online la scelta su Zalando è quasi imbarazzante. Tra i brand: Oxmo, Anna Field, GAP, Cache cache, Mango, Guess e tantissimi altri. Sicuramente più economiche le proposte di: Stradivarius, Bershka, Pull and Bear. Tantissime le soluzioni disponibili anche su Asos e Shein.

Vestiti in maglia, tante soluzioni per la stagione invernale 2020 2021

Insomma è chiaro che la scelta spetta solo ed esclusivamente a voi valutando le vostre esigenze personali. Dai colori alle forme, alle particolarità finendo ovviamente ai prezzi per l’acquisto dove ogni portafoglio può essere accontentato. La scelta è vasta e ognuno può trovare quello che più fa al suo caso.

E voi acquisterete un abito in maglia o lo avete già fatto?