Aiello a Sanremo 2021 con i Tabi boots, le scarpe con le dita separate

Il Festival di Sanremo è partito con la sua prima serata ed è inevitabilmente l’argomento del giorno. Tra nuove canzoni, gag e ospiti speciali, è impossibile non porre una attenzione particolare ai look di chi è sceso dalle scale del Teatro Ariston. Uno degli outfit più particolari è stato quello di Aiello, giovane cantautore in gara con il brano Ora. Non tanto per giacca e pantaloni in realtà (per altro completo identico a quello di Arisa se non fosse per il colore diversa) ma piuttosto per le sue scarpe. I più attenti se ne saranno accorti: il calabrese indossava i tabi boots. Ma che cosa sono queste scarpe con le dita separate di cui tanto si è parlato sui social?

Tabi boots, la scelta di Aiello a Sanremo 2021 per le scarpe dalle dita separate

I tabi boots, per chi non lo sapesse, sono degli stivaletti con le dita separate. L’alluce infatti è separato da tutte le altre, quasi stile infradito da spiaggia ma decisamente più eleganti e con una vera storia alle spalle. La scelta di Aiello di indossare questo particolare tipo di scarpe ha sicuramente colpito molto. I tabi vengono dal 1988, direttamente dal Giappone e sono poi diventate delle scarpe che hanno fatto la storia della moda tanto da essere prodotte poi da tanti brand di lusso in tutto il mondo. Questi stivaletti senz’altro non piacciono a tutti, sarà che non fanno parte della quotidianità. Intanto Aiello ha deciso di sfoggiare proprio queste scarpe sul palco del Teatro Ariston.

Aiello non colpisce la demoscopisca e affonda nella classifica parziale di Sanremo

Ma Aiello sul palco non ha portato solo le scarpe ma pure una canzone che parla di sesso ibuprofene. Ora non è stata particolarmente apprezzata dalla giuria demoscopica tanto che nella classifica parziale della prima serata, l’artista si è piazzato in ultima posizione. Sul web sono esplosi un po’ di commenti, c’è chi lo ama follemente e chi non capisce perché Aiello sia così arrabbiato sul palco. Beh, di solito una canzone si interpreta e lui lo ha fatto con forza.