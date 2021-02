Aiello a Sanremo 2021 con Ora: testo e significato del brano

Dopo lo strepitoso successo di questa estate, Aiello è pronto per il salto di qualità. Il grande debutto al Festival di Sanremo 2021 con il suo brano Ora e un nuovo disco presto in arrivo dal titolo Meridionale. Un successo travolgente quello che ha sconvolto la vita del cantante calabrese. Un riconoscimento di un lungo lavoro di ricerca che lo ha portato sul palco di Sanremo 2021 con la sua “Ora”. Una canzone che sembra essere in qualche modo anche una sorta di confessione, che ci porta a conoscere meglio Antonio. Lo stesso cantante ha spiegato in una sua recente intervista per Verissimo, che nei suoi brani ci mette tanto del suo, della sua vita, a volte forse, anche troppo. E’ successo anche con Ora?

Aiello a Sanremo 2021 con Ora: ecco il significato del brano

Oggi single, Aiello si gode la sua vita tra Roma e Cosenza, dove torna quando può anche per stare con la sua famiglia. Si gode il ruolo di zio, ama moltissimo il suo adorato nipotino e la persona più importante della sua vita è suo fratello. E’ single dicevamo, ma la canzone Ora sembra proprio parlare di una storia d’amore finita male, tra il rimpianto di quello che si poteva essere, e la presa di coscienza del cambiamento. Ma in qualche modo si resta sempre legati a un passato che fa ancora male. Lo si capisce leggendo il testo, mentre si vive il presente con un’altra donna, c’è il ricordo di quella che è stata importante, l’altra che adesso sta con un altro. Ma è solo un ricordo che brucia ancora per una ferita aperta o la paura di essere nuovamente delusi e soffrire come è successo in passato?

Il testo di Ora il brano di Aiello a Sanremo 2021

ORA

di A. Aiello – Ed. Piciola/Sugarmusic/Proprietà dell’Autore – Roma – Milano

Ora ora ora ora

Mi parli come allora

Quando ancora non mi conoscevi

Pensavi le cose peggiori

Quella notte io e te

Sesso ibuprofene

Tredici ore in un letto

A festeggiare il mio santo

Il giorno dopo su un treno che mi portava a casa

Nessuno mi aveva detto “devi tornare a scuola”

Mi sono perso nel silenzio delle mie paure

L’atteggiamento di uno stronzo, invece era terrore

Non riuscivo a dirti che mi ricordavi di lei

Mi ricordavi di lui, ero fuori da poco

Ora ora ora ora

Te la ricordi ancora

Quella notte io e te

Sesso ibuprofene

Avevo il cuore malato

Ma tu non lo vedevi

Mi tenevo le pezze gelide dietro al petto

Ci tenevo a mostrarmi come un drago nel letto

Mi sono perso nel silenzio delle mie paure

L’atteggiamento di uno stronzo, invece era terrore

Non riuscivo a dirti che mi ricordavi di lei

Mi ricordavi di lui ero fuori da poco

Mi sono perso nella notte, non mi hai mai abbracciato

E mi vergogno a dirlo di solito sputo fuoco

Non riuscivo a dirti che mi ricordavi di lei

Mi ricordavi di lui, ero fuori da poco

Ho visto foto di te

Il tuo compagno, una bambina

Poi quella casa l’hai finita

Dovevi portarci me

Dovevi portarci me

Sesso ibuprofene

Mi sono perso nel silenzio delle mie paure

L’atteggiamento di uno stronzo, invece era terrore

Non riuscivo a dirti che mi ricordavi di lei

Mi ricordavi di lui ero fuori da poco

Mi sono perso nella notte, non mi hai mai abbracciato

E mi vergogno a dirlo di solito sputo fuoco

Non riuscivo a dirti che mi ricordavi di lei

Mi ricordavi di lui, ero fuori da poco