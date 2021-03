Elodie a Sanremo 2021: look e gioielli per una cifra da capogiro

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo a spiccare più di tutti è stata senz’altro Elodie. La co-conduttrice di Amadeus non ha solo presentato i cantanti in gara ma ha pure cantato e ballato facendo sognare il pubblico da casa che tanto rimpiangeva l’assenza di Lady Gaga. Una Elodie veramente pazzesca, come pazzeschi erano anche i suoi look. Gli abiti dell’artista erano firmati tutti dallo stilista Giambattista Valli, tranne il primo rosso con cui è scesa dalle scale la prima volta. Quel vestito era del brand Versace. A questi abiti pazzeschi che hanno messo in mostra la forma smagliante di Elodie e tutta la sua bellezza e femminilità, si sono aggiunti dei gioielli da brivido che valgono una fortuna.

Elodie incanta tutti a Sanremo 2021 con i suoi look ma i prezzi dei gioielli fanno paura

Parliamo proprio dei gioielli. Elodie ha scelto di indossare collane, bracciali, orecchini e anelli di Bulgari. C’è da dire che si trattava di una collaborazione (adv era l’hashtag sul suo profilo Instagram) quindi la cantante non avrebbe pagato nessuno di questi gioielli. Partiamo da degli orecchini con la testa di serpente, uno di questi se lo stava persino perdendo sul palco. Questi orecchini valgono 45mila euro. Il bracciale abbinato costa invece 50mila euro.

Elodie si è poi cambiata indossando quindi degli altri gioielli sempre dello stesso brand rimanendo sempre a tema serpenti. Questa volta ha optato per degli orecchini da 29100 euro e due anelli da 19500 euro e 19200 euro. Ma non è finita qui perché la co-conduttrice di Sanremo 2021 ha indossato una collana la cui cifra mette veramente i brividi: 300mila euro.

Elodie a Sanremo 2021: a quanto ammonta il totale dei gioielli

Pronti a scoprire il totale dei gioielli indossati da Elodie sul palco del Teatro Ariston? Tutti i gioielli di Bulgari che hanno sfilato a Sanremo 2021 valgono ben 462800 euro. Una cifra da paura che però Elodie non ha pagato. Certo è che sui social è esplosa la polemica contro la regina della serata. Secondo molti utenti la cantante avrebbe dovuto indossare qualcosa di meno costoso per rispetto di chi sta vivendo un momento difficile.