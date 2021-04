Come tagliare i capelli: le tendenze dell’estate 2021

Con l’avanzare dei mesi caldi cresce la voglia di tagliare i capelli soprattutto per chi ha i capelli lunghi e può usufruire dell’apertura dei parrucchieri nella propria regione. Se avete intenzione di darci un taglio ma non avete proprio idee sul nuovo look, abbiamo qualche piccolo consiglio direttamente per voi. Le tendenze, infatti, parlano anche di tagli di capelli, perché un taglio può sicuramente aiutare a seguire le mode. Sempre che vi interessi essere super fashion e al passo con i tempi. In questo articolo vedremo quali sono i tagli alla moda per l’estate 2021. Per chi volesse darci un taglio, dopo questo lungo inverno passato in casa o davanti a un pc, ecco che arriva la stagione giusta per variare. E allora come si può cambiare puntando anche su un taglio che sia alla moda? Vediamo le tendenze dell’estate 2021 in tema capelli!

Moda capelli corti per l’estate 2021: cosa dicono le tendenze per i tagli, consigli su quali fare

Naturalmente c’è chi predilige i capelli lunghi e chi ama il taglio corto. Niente paura, abbiamo consigli per tutti. Partiamo con i tagli lunghi per l’estate 2021. A vincere sarà sicuramente il taglio scalato con cui si possono gestire più facilmente i capelli, soprattutto per chi ne ha veramente tanti. Se volete mantenere i capelli lunghi, o magari tagliare solo le punte per rinforzarli un po’, magari potete optare per la frangetta. La frangia, infatti, rappresenta una vera tendenza per i mesi caldi in arrivo e non importa la lunghezza, se è piena eccetera eccetera. Basta che ci sia!

I tagli corti per l’estate 2021: ecco quelli di tendenza durante la bella stagione nei mesi caldi

Passiamo ai tagli più corti con cui ci si potrà sbizzarrire un bel po’. La moda che vale già da un po’ di mesi vede protagonista il classico carré che ci accompagnerà quindi anche durante l’estate. Sono tante le star che hanno deciso di optare per questo taglio negli ultimi mesi e, con tutta probabilità, continueranno a farlo nei prossimi. Un altro taglio interessante e al passo con le mode del momento è sicuramente il pixie. Si tratta di un taglio corto, soprattutto dietro e con un grande ciuffo davanti. Un po’ alla Tokyo de La casa di carta, per intenderci.