Il colore dei capelli nell’estate 2021: quale tinta scegliere?

Siamo prontissimi ad accogliere questa estate 2021 che ormai è davvero alle porte. E’ la stagione del sole, del mare, del caldo ma anche dei cambiamenti per tanti. A partire dai capelli! Nel periodo estivo, infatti, in tanti decidono di darci un taglio e cambiare il look optando magari per un capello corto per combattere il caldo e i continui lavaggi per chi frequenta abitualmente la spiaggia. Non solo tagli però perché molti scelgono anche di cambiare colore. E vogliamo fare una tinta andando al passo con le tendenze di questa estate 2021? Certo che sì, vediamo che cosa consigliano gli esperti per questa nuova stagione in arrivo.

Estate 2021, il colore di capelli perfetto per la bella stagione: che cosa dicono le tendenze

Se state pensando di fare una tintura particolare e diversa ai vostri capelli e non sapete da dove partire vi diamo qualche piccolo consiglio seguendo le tendenze della stagione. Un vero e proprio must dell’estate 2021 saranno le shadow roots. Si tratta di un colore molto originale, più colori in realtà. Le radici dei capelli sono molto scure per poi andare a scalare con colori più chiari a seconda della lunghezza. Si può decidere di partire dal colore naturale per avere una base e non stravolgere completamente il colore ma anche di modificare tutto completamente. Per chi vuole fare canestro, l’ideale sarebbe optare per il biondo , colore che però non dona a tutti o magari non piace. Il parrucchiere saprà sicuramente come consigliarvi al riguardo.

Cosa dicono le tendenze per i colori dei capelli dell’estate 2021

Non solo shadow roots. Non passano mai di moda i colori del biondo, del castano e ancora del rosso. Chi invece vuole osare un po’ di più e puntare tutto sull’originalità può puntare su una tinta dinamica. Il pop andrà tantissimo in questa stagione calda e i colori su cui potete scegliere saranno soprattutto: il rosa, il viola, il grigio e le striature blu.

Ovviamente la scelta è solo vostra, non vi resta che scegliere il colore che vi piace di più e che vi fa sentire bene. Per quale tinta opterete questa estate?