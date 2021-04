Moda mare 2021: i costumi di tendenza

L’estate si avvicina sempre di più e in tanti hanno già iniziato a pensare ai costumi da bagno di questa bella stagione sperando che il 2021 nei prossimi mesi cambi marcia e ci porti anche novità. La moda infatti è sempre un passo avanti e le tendenze parlano già piuttosto chiaro. Mancano ancora alcuni mesi all’inizio ufficiale dell’estate eppure bikini, costumi interi e trikini sono già in vendita sia ne negozi fisici che sugli store online. Se state pensando di acquistare un modello di costume da bagno ma non avete ancora delle idee precise vi diamo qualche piccolo consiglio seguendo quelle che sono le tendenze della moda mare 2021. Vediamo come essere fashion in spiaggia in questi mesi caldi. Che cosa ci aspetta per questa estate, che costumi indosseremo?

Cosa dice la moda per l’estate 2021: ecco i costumi da bagno che faranno tendenza in spiaggia nei prossimi mesi

Scegliere un costume da bagno può rivelarsi una scelta abbastanza complicata in tanti casi. In questa estate 2021 vedremo gli intramontabili bikini e ancora i costumi interi soprattutto sgambati. Ma quali sono le caratteristiche per non sbagliare con le tendenze stagionali? Sicuramente bisogna puntare molto su dei costumi modello vintage che in questo 2021 andranno molto e lo stesso vale per le colorazioni o per le fantasie. Va moltissimo lo sgambato per lo slip ma anche per gli interi. Se utilizzate i bikini, potete scegliere uno slip perizoma o anche brasiliano e abbinarlo ad un reggiseno a triangolo. Chi ha poco seno può anche optare per la fascia che pure quest’anno conquista il suo giusto posto nelle tendenze dell’estate. E ovviamente spazio pure ai modelli più particolari tra lacci, forme, linee, tessuti e ricami originali.

Il costume perfetto per l’estate 2021: quello che ci fa stare meglio

Moda a parte, è sempre molto importante piacere a se stessi quindi bisogna rispettare i gusti personali e scegliere un costume da bagno che ci faccia sentire bene. Magari potete provarne diversi e adattarli perfettamente al vostro fisico. Ah, e altro piccolo consiglio: ricordatevi che il colore dell’estate 2021 è il rosa quindi è molto probabile che vedrete questa tonalità in tutte le vetrine e non solo per quanto riguarda il costume da bagno!