Phone strap la nuova tendenza per i giovanissimi

Vi ricordate quando si acquistavano le perline per creare coloratissimi braccialetti e collanine? Sappiate che le perline sono tornate di moda ma soprattutto sono arrivati i phone strap. Si tratta di una nuova tendenza che ha preso piede principalmente sui social network tra video, storie e post vari ed eventuali. Sono tantissime le influencer che si sono già adeguate a questa coloratissima nuova moda che si adatta ai cellulari ma forse non tutti ancora stanno che sono sono gli strap per gli smartphone. In questo articolo vi aiuteremo a scoprire tutto quello che c’è da sapere sulla nuova tendenza amatissima dai più giovani ma non solo.

Phone strap, la moda delle perline per i cellulari che fa tendenza tra i giovani e tra gli influencer

Partiamo dal principio. Che cosa sono i phone strap? Si tratta di lunghi (o meno lunghi) lacci decorati con perline che si possono applicare al cellulare facendo un semplicissimo nodo presso un inserto oppure tramite il buco della fotocamera della cover. Sono coloratissimi, di diverse lunghezze e di diverse forme. I phone strap si possono acquistare ma sono anche degli oggettini molto facili da creare. Possono diventare infatti un perfetto passatempo in casa soprattutto per i giovanissimi costretti tra le quattro mura di casa per la pandemia. Gli accessori per creare gli strap si possono acquistare sia nei negozi fisici che nei grandi store online come Amazon. Così che si possano scegliere le perline preferite per creare un phone strap perfetto.

Tutti pazzi per i phone strap: i laccetti con le perline per il cellulare che ha pure Chiara Ferragni

Come vi abbiamo già anticipato, anche gli influencer hanno mostrato i loro laccetti. D’altronde è una tendenza nata sui social e non potrebbe essere altrimenti. Una fra gli altri è sicuramente Chiara Ferragni che in tanti post ha mostrato il suo phone strap applicato all’iphone. E certamente non è la sola, anzi. Insomma, una moda di cui non si farà proprio a meno in questi mesi caldi.

Qui un modello da acquistare direttamente su Amazon