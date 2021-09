Come mi tingo i capelli in autunno?

Come tingersi i capelli in autunno? Madre Natura non sbaglia quasi mai quando si tratta di colore di capelli. Ma questo non vuol dire che bisogna rinunciare alle colorazioni, quando si ha voglia di cambiamenti. Ovviamente, è necessario scegliere una tonalità che sia adatta al proprio viso e al periodo. Per valorizzare ogni stagione, è bene scegliere il colore dei capelli giusto. Perché è così complicato? Perché bisogna tenere conto di intensità, sottotono, pelle e occhi. La tinta giusta permette, infatti, di rendere il viso più armonioso, luminoso e giovane. Questa scelta dipende, dunque, anche da tutti questi dettagli. Intanto, vediamo insieme quali sono i colori per capelli ideali per l’autunno.

Come tingersi i capelli in autunno: i consigli da seguire

Nella scelta della tinta per capelli in autunno è bene affidarsi ad alcuni consigli. Il primo passo da compiere è quello di scoprire le caratteristiche della stagione. Sono fondamentali tra i colori di quest’anno 2021-2022 il castano, il biondo e il rosso. Questo autunno porta al ritorno di determinate nuance, che risultano perfette per la vita di tutti i giorni. Non solo, le tinte proposte per questa stagione hanno la capacità di adattarsi quasi sempre a tutti gli incarnati, con le loro tonalità calde e i riflessi naturali. Queste colorazioni sono facilmente gestibili anche a casa, dunque non sarete costretti a recarvi dal parrucchiere, sebbene in questi casi sia fortemente consigliato farlo. Le mani di un esperto del settore eviteranno errori e metteranno in pratica l’esperienza, consigliandovi anche il colore più adatto. Qualunque sia il luogo dove decidiate di fare la tinta ai capelli, le nuance dell’autunno sono sempre le stesse.