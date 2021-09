SOS guardaroba: cosa mettere il primo giorno di scuola superiore?

Cosa indossare il primo giorno di scuola superiore? Un dilemma per i giovani ragazzi che stanno per intraprendere un nuovo e importante percorso della loro vita. Questi sono gli anni dei grandi cambiamenti, in cui si scoprono nuovi ambienti scolastici e si fanno amicizie. I professori non sono più gli stessi delle scuole medie e potrebbe esserci un po’ di ansia quando si pensa al tipo di look da sfoggiare il primo giorno. Sicuramente l’obbiettivo è quello di fare una buona impressione con chi sta dietro la cattedra. Ci sono dei capi di abbigliamento che andrebbero assolutamente evitati e non solo il primo giorno di scuola superiore. Vediamo ora insieme cosa indossare.

Cosa indossare il primo giorno di scuola superiore: i consigli

Il primo giorno di scuola superiore rappresenta un passaggio fondamentale nella vita di qualsiasi persona. Il giovane ragazzo entra in un nuovo ambiente, dove potrà fare nuove conoscenze e ritrovare anche i compagni di sempre. Si tratta di una giornata speciale, caratterizzata da una serie di emozioni contrastanti tra loro. Tra le varie domande che si pongono gli studenti in questi casi, vi è quella legata all’outfit del primo giorno di scuola superiore: come mi vesto? Questa scelta non è di certo una cosa da poco, in quanto il look gioca un ruolo importante. Non ci sono regole precise su come vestirsi a scuola, l’importante è che il look rispecchi il proprio modo di essere e, soprattutto, faccia sentire a proprio agio. Vediamo ora insieme i consigli e gli errori da non commettere quando si scelgono i vestiti per andare a scuola. Oltre a osservare le regole anti-contagio da Covid-19, è necessario tenere a mente queste ‘istruzioni’.