Look prima serata Sanremo 2022: cosa hanno indossato le donne

Il Festival di Sanremo 2022 è ufficialmente partito con la prima serata e i primi dodici big in gara. In questo articolo non vogliamo parlarvi di musica ma bensì dei look che sono stati sfoggiati sul palco del Teatro Ariston. Come sappiamo gli outfit di Sanremo sono sempre super chiacchierati e per questo vogliamo svelarvi qualche dettaglio in più sui vestiti. Ci concentreremo sulle donne che hanno calcato il prestigioso palco analizzando i brand e gli stilisti che hanno curato i vari look e i look stessi. C’era grande attesa per Ornella Muti, prima compagna di palco per Amadeus. Se l’attrice non ha lasciato il segno per le sue performance, possiamo dire che i suoi look sono stati molto apprezzati. In generale non c’è stato un vero e proprio effetto wow, qualcuno che ci ha stupito con una scelta in particolare. C’è stata molta eleganza e tanta modernità ma poca esplosività, se così possiamo dire.

Sanremo 2022, ecco i look delle donne della prima serata del Festival

Vediamo che cosa hanno indossato le bellissime donne che hanno calcato il palco dell’Ariston di Sanremo!

Noemi : la cantante si è presentata in tutto il suo splendore, con un trucco naturale ed un abito lungo, di color rosa pelle che è stato disegnato da Alberta Ferretti. E’ stato il look più apprezzato dell’intera serata.

: la cantante si è presentata in tutto il suo splendore, con un trucco naturale ed un abito lungo, di color rosa pelle che è stato disegnato da Alberta Ferretti. E’ stato il look più apprezzato dell’intera serata. La rappresentante di lista : Veronica sul palco ha cantato e ballato indossando un look di Moschino. Aveva anche una corona in testa sulla sua chioma lunga e bionda.

: Veronica sul palco ha cantato e ballato indossando un look di Moschino. Aveva anche una corona in testa sulla sua chioma lunga e bionda. Ana Mena : della cantante non si conosce il brand dell’outifit ma non tutti hanno apprezzato il suo abito fucsia tanto che sui social è stata paragonata addirittura a Stella delle Winx. Si trattava comunque di un vestito firmato da Giorgio Armani.

: della cantante non si conosce il brand dell’outifit ma non tutti hanno apprezzato il suo abito fucsia tanto che sui social è stata paragonata addirittura a Stella delle Winx. Si trattava comunque di un vestito firmato da Giorgio Armani. Giusy Ferreri: è stata lei la cantante a chiudere la prima serata di gara con il brano ‘Miele’. L’artista si è presentata sul palco con un look di Philippe Plein, un abito nero. E anche questo non ha convinto più di tanto. L’abito di per se era magnifico, forse troppo lungo ?

E fuori gara avevamo Ornella Muti, la prima co conduttrice di Amadeus a questa nuova edizione del festival di Sanremo. La bellissima attrice si è presentata con degli abiti molto eleganti, fini e femminili. La Muti nel corso della serata ha indossato dei look firmati da Francesco Scognamiglio. Una scelta che aveva fatto discutere e creato anche delle polemiche, visto che l’attrice aveva rinunciato a Giorgio Armani. I suoi abiti sono stati comunque molto apprezzati. Hanno colpito molto anche i suoi occhiali neri ed evidenti sempre sul viso e delle scarpe con tacco, nere e a forma di cuore.

