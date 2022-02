Spugnette per il trucco congelate: il trend che spopola su TikTok

Su TikTok sta spopolando un trend del mondo make up. Sapevate che è consigliato congelare le spugnette del trucco? Si tratta di un consiglio che arriva direttamente dai social network e che potrebbe cambiare la vostra beauty routine. Infatti, tale sistema sembra portare dei benefici notevoli. Un metodo originale che consiste nel congelare il Beauty Blender o qualsiasi spugnetta per il make up. Probabilmente, avrete notato anche voi le quasi 3 milioni di visualizzazioni con l’hashtag #frozenbeautyblender. Potrebbe per voi rivelarsi una tattica utile per applicare i vostri prodotti di make up in modo più semplice. Ma vediamo ora insieme nel dettaglio come congelare le spugnette per il trucco, valutando tutti i benefici.

Congelare le spugnette per il trucco: come e perché usare questo sistema

I social network ci tornano utili anche per imparare nuovi sistemi per facilitare la nostra beauty routine, come è capitato ad esempio con il face taping. Ci pensa TikTok a darci un consiglio su come truccarci sfruttando una tattica particolare: il frozen beauty blender. Congelare la spugnetta per il trucco permette di applicare i prodotti del make up con più facilità e nel modo migliore. Infatti, sembra proprio che il fondotinta così venga steso meglio e con un risultato che nasconde perfettamente i pori. Dunque, per un trucco impeccabile proviamo a congelare la nostra spugnetta. Ma come funziona nel dettaglio questo nuovo sistema di make up? Il trend del momento invita a seguire dei semplici passaggi.

Innanzitutto inumidiamo la spugna per il trucco, che deve essere ben pulita.

Ricordiamo di spremere l’acqua in eccesso, così che non diventi una pietra quando sarà congelata.

A questo punto, conserviamola nel congelatore per una mezz’ora, non di più.

Questo è il procedimento da usare per congelare la spugnetta per il trucco. Quando sarete pronti ad applicare il fondotinta, potrete usare la vostra spugna fredda, sfumando come fareste normalmente. Per distribuire in modo uniforme il prodotto ricordate di tamponare leggermente. Oltre agli influencer, anche i make up artist più esperti hanno trovato dei benefici con il frozen beauty blender. I professionisti sono rimasti davvero colpiti dai risultati che si possono ottenere con questa tecnica. I risultati positivi che riscontrerete non riguardano solo la buona applicazione del fondotinta. La spugnetta fredda permette di drenare i liquidi, in particolare nella zona occhi.