Come funziona Zalando Privé: la guida

Cos’è Zalando Privé? Avrete sicuramente sentito palare dello Shopping Club di Zalando, che permette di acquistare approfittando di moltissime promozioni. Capi alla moda ed esclusivi sono disponibili con uno sconto imperdibile, ovvero il 75% in meno rispetto al prezzo di vendita. Ma bisogna fare un’attenzione, perché queste promozioni sono a scadenza, ovvero durano solo qualche giorno, dai 3 ai 5. Insomma vi ritroverete di fronte a prezzi da outlet e magari il capo o l’accessorio di un brand esclusivo che da tempo sognate di avere. La domanda, però, sorge spontanea: come funziona Zalando Privé? E’ accessibile per tutti, bisogna iscriversi a un programma? Oggi abbiamo deciso di spiegare alle nostre lettrici e ai nostri lettori, come funziona Zalando Privè.

Ecco la guida per acquistare questi articoli a un costo da sogno!

Cos’è Zalando Privé e come funziona: la guida e i consigli

Per capire come funziona Zalando Privé, entriamo nel dettaglio di che cos’è. Si tratta, come già anticipato qui sopra, di uno Shopping Club che vi permetterà di risparmiare alla grande su capi di abbigliamento, accessori e scarpe sia per adulti che bambini. Iniziamo con il primo fattore positivo: chiunque si può iscrivere gratuitamente. Una volta registrati, potrete finalmente accedere alle promozioni speciali. Precisamente ciò che troverete corrisponderanno, appunto, alle vendite private di Zalando, come si può capire il nome. Anche qui è disponibile il pagamento alla consegna e il reso è veloce e gratuito. Ogni articolo è, però, a esaurimento scorte. Dunque, sono disponibili per una durata che varia dai 3 ai 5 giorni. Non lasciatevi, pertanto, sfuggire il capo o l’accessorio che desiderate. Il tutto può essere fatto sia sul sito ufficiale che sull’applicazione.

CLICCA QUI PER CRERA IL TUO ACCOUNT GRATUITO ZALANDO PRIVE’

Pagando una sola volta le spese di spedizione, a differenza di altri Shopping Club, qui potrete acquistare articoli provenienti da diverse vendite ricevendoli in un unico pacco. Come registrarsi su Zalando Privé? Dopo esservi recati sul sito web cliccate nell’apposita casella dedicata alla registrazione. In alternativa, è possibile accedere direttamente con il proprio profilo Facebook. Ci sono dei trucchi per acquistare con più facilità.

Iscrivendovi alla Newsletter riceverete aggiornamenti ogni giorno, ogni settimana o in determinati giorni sulle varie promozioni o sugli articoli dei vostri brand preferiti.

riceverete aggiornamenti ogni giorno, ogni settimana o in determinati giorni sulle varie promozioni o sugli articoli dei vostri brand preferiti. Restate aggiornati con le ultime tendenze per acquistare articoli alla moda .

. Le vendite iniziano dalle 7 del mattino: chi fa gli affari migliori si collega già dalle prime ore.

si collega già dalle prime ore. Per visualizzare solo ciò che vi interessa, usate i filtri di ricerca .

. Il consiglio è quello che aggiungere gli articoli da voi desiderate subito nel carrello, in modo da avere la priorità che dura 20 minuti.

che dura 20 minuti. Capita che alcune spedizioni siano più lente del normale: chi vuole ricevere il pacco rapidamente deve selezionare solo gli articoli contrassegnati con il tag ‘consegna rapida’.

Zalando Privè non solo capi di abbigliamento

Zalando Privé si potrebbe rivela il luogo ideale dove acquistare prodotti di qualità per la tua casa, a prezzi da outlet. E infatti non si tratta di un e-commerce su cui acquistare capi di abbigliamento, accessori o prodotti di bellezza. Su Zalando Priivè, nella sezione Arredo casa, potrete approfittare delle esclusive offerte anche per trovare il regalo perfetto per l’amica romantica o per il familiare amante del design.

Tra l’altro nella sezione outlet arredo casa potrete trovare di tutto: da accessori per arredare la cucina alla camera da letto passando per la cameretta. Ogni giorno occasioni da non perdere. Tra gli altri Brand, Bialetti, Tognana. Non vi resta che iniziare, partendo con l’iscrizione e poi dare il via allo shopping!