Le ultime tendenze per l’estate: che costumi indosseremo? 5 proposte a meno di 80 euro

Quali costumi da bagno dobbiamo indossare questa estate 2022? Le ultime tendenze moda della bella stagione parlano chiaro: protagonisti sono i colori! Anche quest’anno dovrete favorire le tonalità accese. Ma tranquille, non mancheranno le colorazioni più delicate! Per quanto riguarda i modelli, c’è come sempre l’imbarazzo della scelta. Ovviamente, optate per quei top e quegli slip da mare che più corrispondono ai vostri gusti. Le case di moda offrono le loro collezioni swimwear con modelli a triangolo o a fascia. I dettagli si fanno notare, tra cui le spalline di ampia larghezza. E anche quest’anno i costumi interi continuano a essere al centro della scena. Tra i colori e le forme che più vi aggradano. Per darvi una mano con la scelta abbiamo selezionato cinque modelli di costumi da bagno per l’estate 2022 da acquistare su About You. Troverete sicuramente quello che state cercando! L’estate sta per arrivare e non potete lasciarvi trovare impreparate!

Costumi da mare estate 2022: scegli il Bikini LOU di Shiwi

Un bikini alla moda con la stampa animalier e una tonalità di rosa molto accesa. Il top non ha ferretto e possiede le classiche spalline, regolabili. Sicuramente, con questo costume l’estate 2022 sarà coloratissima e all’insegna della moda! COSTO 54,90 € Per maggiori dettagli e per l’acquisto on line clicca qui

Costumi estate 2022: scegli il costume intero di Calvin Klein Swimwear

Tra le tendenze moda dell’estate 2022 ci sono i costumi interi. Questo modello, nella colorazione pitaya, è caratterizzato dalla presenza di spalline ampie con stampa. La schiena resta scoperta e le coppe sono morbide e non imbottite. Il costume è morbido al tatto ed è senza ferretto. COSTO 79,90 € Per maggiori dettagli e per l’acquisto on line clicca qui

Costumi da bagno estate: scegli il bikini LIZ di Shiwi

Un altro bikini, ma con una forma decisamente diversa. La fantasia è floreale e il top è a triangolo, senza ferretto. Le coppe sono morbide e non hanno imbottitura. Il tessuto in generale si presenta liscio e morbido. COSTO 44,90 € Per maggiori dettagli e per l’acquisto on line clicca qui

Costumi estate 2022: scegli il top per bikini di Sloggi

In questo caso, acquisterete solo il top e non l’intero bikini. Caratterizzata dalla stampa animalier con i colori azzurro e nero, la parte superiore di questo costume da bagno ha delle normali spalline regolabili e la chiusura con gancio. Il top ha l’effetto push-up, ma le coppe non sono imbottite. COSTO 39,90 € Per maggiori dettagli e per l’acquisto on line clicca qui

Costumi mare estate 2022: scegli il bikini di LingaDore

Infine, vi segnaliamo il bikini a tinta unita lilla chiaro. Il top è a forma di triangolo ed è senza ferretto. Le spalline sono normali e le cuciture tono su tono. A impreziosire questo modello di costume per l’estate 2022 sono le pietre. COSTO 49,90 € Per maggiori dettagli e per l’acquisto on line clicca qui

Avete già scelto il costume perfetto per l’estate? Continuate a seguirci per altri consigli e suggerimenti.