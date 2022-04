Le coloratissime e imperdibili camicie per l’estate: 5 modelli must have

Le camicie tornano a essere il centro delle tendenze moda anche per questa estate 2022. In realtà, anche durante le altre stagioni più fredde questo capo d’abbigliamento è stato un grande protagonista. Continuerà, dunque, a rivestire questo ruolo negli outfit. Se volete stare al passo con le ultime tendenze moda, indubbiamente, la camicia coloratissima è l’ideale. In commercio esistono vari modelli proposti dalle più note case di moda. C’è davvero l’imbarazzo della scelta! Ad attirare sono soprattutto i colori. Porterete una ventata di allegria nel vostro guardaroba e nelle vostre giornate di questa estate 2022. Abbiamo selezionato per voi cinque modelli must have a cui non potrete rinunciare! Su About You (store online tedesco che raccoglie vari brand) trovate una vasta scelta di camicie coloratissime per l’estate 2022. Ecco i modelli che abbiamo individuato per darvi una mano a scegliere quello giusto per stare al passo con le ultime tendenze moda!

Coloratissime camicie per l’estate, scegli Sontje di LeGer by Lena Gercke

La camicia rosa a maniche corte in tinta unita è l’ideale per sfoggiare un look colorato e alla moda! Questo modello è caratterizzato dal colletto stile Kent, dai bottoni e dalle spalline sovrapposte. Tra i vari dettagli, vi è il taschino all’altezza del petto. Le cuciture sono tono su tono, il tessuto è liscio e la vestibilità è comoda. Infine, vi segnaliamo che il materiale è 100% poliuretano, mentre la parte interna è in 100% cotone. COSTO 69,90 € Clicca qui per saperne di più e per l’acquisto on line

Camicia coloratissima estate: scegli Izia

Un altro modello coloratissimo, disponibile nelle tonalità pesca, verde e rosa. La camicia in cotone ha un effetto drappeggiato e pieghettato. Lo stile del colletto è rever e le cuciture sono tono su tono. Noterete subito la marbidezza al tatto e non avrete problemi con la vestibilità. Una camicietta classica da donna che, però, fa il suo effetto. Al momento, su About You la trovate scontata del 45%. COSTO 48,92 € Clicca qui per saperne di più e per l’acquisto on line

Camicie per l’estate 2022: scegli ‘Jade’ di Only

Tra i nuovi arrivi abbiamo selezionato questa camicia crop a maniche corte e a quadri. La caratteristica principale il motivo All-Over, a quadri lilla chiaro/lavanda. Con il colletto stile Kent, questo modello è caratterizzato dall’orlo imbottito e dal taglio corto. COSTO 29,90 € Clicca qui per saperne di più e per l’acquisto on line

Camicie coloratissime: scegli Levinia di Guido Maria Kretschmer Collection

Disponibile nelle colorazioni ruggine e beige, questa camicia da donna per l’estate 2022 ha l’orlo imbottito e la maniche tagliate a 1/4. Caratterizzata dal taschino all’altezza del petto, è morbida al tatto e ha una vestibilità normale. Anche la lunghezza è la classica. COSTO 39,90 € Clicca qui per saperne di più e per l’acquisto on line

Camicie estate coloratissime: scegli Leonor di Edited

Una camicia delicata a tinta unita, morbida al tatto e a mezza manica. Su About You, sempre di Edited, troverete gli shorts da abbinare per un set coordinato estivo. Con il colletto rever, il modello è composto anche dalle tasche. COSTO 49,90 € Clicca qui per saperne di più e per l’acquisto on line

Avete già scelto il modello che più fa per voi?