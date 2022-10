Bigodino per capelli mossi e onde: funziona davvero?

Come fare i capelli mossi con il bigodino senza usare il calore e quale acquistare per uno styling a casa fai da te

Il bigodino per realizzare capelli mossi e onde è davvero così utile? Si tratta di uno strumento molto utile che non sfrutta fonti di calore. Pertanto, è possibile avere i capelli che sognate senza danneggiarli con strumenti comuni come la piastra. Inoltre, avendo a casa questo valido alleato non sarà più necessario recarsi di corsa dal parrucchiere per arricciare la capigliatura. Ma funziona davvero? Sì, usando il metodo e le tecniche giuste. Innanzitutto, bisogna avere chiaro che tipo di boccolo si vuole realizzare. Cercate di stringere meno il capelli sul bigodino se desiderate avere delle onde morbide. Al contrario, se preferite un boccolo ben stretto allora fate l’opposto. Vediamo ora come funziona il bigodino per capelli senza calore e quale acquistare.

Come funziona il bigodino per capelli mossi senza calore

Avrete modo di creare diversi tipi di acconciature per capelli con il bigodino senza calore. I tre modelli che abbiamo individuato su Amazon per aiutarvi nella scelta sono adatti a qualsiasi tipo di capello dai quelli più lunghi a quelli più corti, sottili o folti. Per fare la vostra acconciatura fai da te dovrete seguire alcuni passaggi fondamentali:

dividete i capelli in due parti;

fissate la posizione centrale del bigodino con la forcina sulla testa;

iniziate intrecciando e avvolgendo i capelli intorno all’asta;

fissate l’estremità aiutandovi con elastici per capelli sui due lati.

Dopo aver posizionato il bigodino per bene, bisogna attendere anche pochi minuti, ma per ottenere un bel riccio è consigliato tenerlo per 3 o 6 ore o per tutta notte. Non importa quanto o come stringete e girate l’asta, tornerà sempre alla forma originale. Se il riccio vi sembra un po’ troppo stretto, aiutatevi con una spazzola piatta con delicatezza per sciogliere i boccoli e realizzare onde morbide. Ecco quale bigodino per capelli acquistare.

Set 4 pezzi con il bigodino lungo per boccoli senza calore con clip a becco d’anatra a 11,99€. Il kit per fare i capelli mossi e con le onde più venduto su Amazon. Questo bigodino è composto da due parti, con la parte centrale realizzata in morbido velluto. Le due estremità permettono di indossarlo comodamente anche durante il sonno, per tutta la notte. Chi ha acquistato questo set si dice soddisfatto. CLICCA QUI PER ACQUISTARE SU AMAZON IL PRODOTTO

Cosa dicono le clienti che hanno usato questo prodotto? Parlando anche di lunghezze medie spiegano: “Si,Molto facile da usare e il risultato è fantastico, lascia capelli ondulati senza ricorrere alla piastra“. “Io ho i capelli lisci come spaghetti e con questo metodo non devo usare la piastra se li voglio un po’ mossi, facile da usare super accessoriato ed il risultato mi piace molto.”

Set 4 pezzi di Pintaur con il bigodino lungo senza calore per lo styling fai da te a 13,99€. Ideale per realizzare capelli morbidi e mossi, sia per il comfort che per la durata. Non tira i capelli ed è facile da applicare e da rimuovere. Come il precedente, può essere usato in qualsiasi luogo e durante il sonno. Potreste sfruttare questo set, che arriva a casa all’interno di una bella scatola colorata, come un’idea regalo. CLICCA QUI PER ACQUISTARE SU AMAZON IL PRODOTTO

Set 4 pezzi di Pintaur con il bidodino senza calore leopardato a 11,99€. Un altro kit molto utile per realizzare a casa i capelli mossi senza usare fonti di calore. Anche questo potrebbe essere il regalo perfetto, in quanto arriva a casa con una scatola colorata. Il bastoncino è morbido e traspirante, oltre a essere inodore e lavabile. Il bigodino è adatto a qualsiasi tipo di capello. CLICCA QUI PER ACQUISTARE SU AMAZON IL PRODOTTO

Ma cosa dicono le clienti che hanno provato questo prodotto? Ecco alcuni pareri: “Il tubo è morbido,rivestito di seta. Ci vuole un po’ di pratica, ma l applicazione è semplice. Oltre al tubo ci sono due elastici ed una pinza. Il risultato è bellissimo ed i capelli nn sono stressati da eccessivo calore.” E ancora: “Prodotto molto utile soprattutto quando d’estate non si vuole utilizzare il ferro. Stra consigliato.“

Quali sono quindi i vantaggi in definitiva?

–Bigodini boccoli senza calore ti consente di arricciare i capelli senza danneggiarli e di creare ricci belli, ondulati e voluminosi senza riscaldarli.

–arricciacapelli pieghevoli di bellezza sono convenienti per viaggi di lavoro o per essere tenuti in casa. Possono essere utilizzati sempre e ovunque senza perdere troppo tempo.

–Risparmio sulla bolletta: non ci sono costi di luce e o di altro.