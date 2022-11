Possiamo indurire le unghie? Cosa fare nei mesi freddi

Indurire le unghie è possibile, è sufficiente seguire alcuni consigli e mettere in pratica dei rimedi casalinghi che non faranno altro che rendere le vostre unghie più belle e forti

Parliamo di bellezza oggi ma anche di salute, già perchè quando si parla di unghie, non è sempre solo una questione di bellezza. E il capitolo “unghie perfette” non riguarda solo le donne. E ‘ vero, non c’è e donna che non tenga alle proprie unghie. Ma lo stesso vale anche per gli uomini, ormai sempre più attenti al mondo del beauty e anche alla cura delle proprie mani. C’è un modo quindi che ci permetta di avere delle unghie sempre perfette, un modo che ci permetta di indurire le nostre unghie?

Spesso le unghie sono molto fragili e nonostante la fatica che si cerca di impiegare per farle crescere, le unghie si spezzano rompendoci così le uova nel paniere! Come fare ad indurire le unghie, a mantenerle sane e a permetterci quindi di farle crescere per dar vita alle nail art più bizzarre che ci vengono in mente? Senza andare sempre dall’estetista oggi seguendo alcuni consigli è possibile avere le mani sempre a posto per delle mani belle, affusolate e affascinanti che stregheranno chiunque vi capiti vicino!

Cosa possiamo fare per indurire le nostre unghie ed evitare che si rompano



Si sa che la cura delle mani è uno degli interessi fondamentali delle donne di tutte le età ma anche degli uomini che tengono molto alla cura del corpo. Avere le mani perfette non è semplice e non possiamo di certo andare dall’estetista ogni settimana! Come fare quindi per avere delle mani curate e riuscire ad indurire le nostre unghie da sole? Esistono molti rimedi casalinghi che possiamo mettere in pratica per avere le unghie perfette e le mani in ordine, vediamo quali sono. Intanto sulle mani è sempre bene applicare una bella quantità di crema idratante ogni giorno, soprattutto nei mesi freddi ed evitare di mangiucchiare le pellicine se non addirittura le unghie stesse!

Per rendere poi le unghie più dure possiamo strofinare su di esse il succo di cipolle, dopo però dovremo lavarci molto bene le mani: nonostante le nostre mani saranno affascinanti infatti, chiunque ci si avvicini scapperà a gambe levate per l’odore! Un rinforzante naturale davvero potente è il limone. Immergi le unghie due volte al giorno in un bicchiere dove avrai messo del succo di limone puro. Se vuoi, puoi rendere più idratante questa beauty routine aggiungendo anche qualche goccia di olio d’oliva.

L’olio di ricino è ottimo per nutrire e rendere più forti le unghie delle nostre mani, immergiamo quindi le unghie in un vasetto che contenga olio di ricino e qualche goccia di limone. Stesso impacco può essere fatto utilizzando acqua salata calda e olio di oliva.

Ultimo accorgimento: non cambiamo troppo spesso lo smalto e se invece abbiamo questa abitudine, muniamoci di un acetone adatto che non secchi troppo le unghie e non le rovini al suo passaggio. Questi metodi di cui vi abbiamo parlato saranno perfetti nei mesi freddi, in inverno quindi, ma anche in estate. Nella stagione calda in particolare le donne tendono a cambiare spesso lo smalto e questo potrebbe indebolire maggiormente le unghie.