Rimedi fai da te: come rimuovere le macchie sulle unghie

In estate si sa, sfoggiare una manicure perfetta, è d’obbligo. Ma non tutte le donne amano passare del tempo a smaltare le unghie o a cambiare colore e gel tutte le settimane. C’è chi preferisce portare un semplice smalto trasparente o essere semplicemente ordinata tagliando sempre le unghie in modo impeccabile, senza usare smalti o simili. Spesso però, si deve combattere con delle fastidiose macchioline che compaiono sulle nostre unghie. Cosa possiamo fare in questo caso? Come si possono eliminare con dei rimedi fai da te le macchie sulle unghie?

Come rimuovere le macchie sulle unghie

Noi donne si sa stiamo molto attente alla cura delle nostre mani ma non sempre averne una cura perfetta significa eliminare qualsiasi tipo di problema. Non bisogna mai sottovalutare il fatto che le mani così come le unghie sono sottoposte ogni giorno agli agenti atmosferici e non solo, per questo tendono molto spesso ad indebolirsi. Talvolta però, possono comparire delle bruttissime macchioline bianche sulle unghie che si possono coprire con lo smalto rovinando così una manicure molto naturale. La comparsa di queste macchie potrebbe avere diversi fattori, ciò che è certo è che questo significa che le unghie si stanno indebolendo: potrebbe esserci qualche carenza alimentare; in questo caso non si devono coprire con lo smalto ma solamente con prodotti appositi che rinforzano le unghie per lasciarle comunque respirare il più possibile.

Un altro motivo potrebbe essere che le mani non sono abbastanza idratate, questo può derivare anche dall’utilizzo di detersivi che per le mani sono troppo aggressivi, in questo caso sarà necessario recarsi in farmacia e prendere un prodotto specifico che reidrati le mani. Se non si vogliono comprare prodotti chimici (e sarebbe sicuramente l’ideale sia per la propria pelle che per le proprie unghie), ci sono alcune sostanze che sono assolutamente naturali e che aiutano le unghie a rinforzarsi. Possiamo ad esempio usare il burro di karitè, la cera d’api, chitosano e glicerina. Se si vogliono prendere dei prodotti efficaci ma comunque naturali e a base di questi principi ci si può recare in un erboristeria per acquistare questo tipo di prodotto, proteggendo in questo modo sia la pelle che le unghie. E se il problema dovesse invece essere più serio, come vi ricordiamo sempre, rivolgersi a uno specialista che ci saprà dire di che cosa abbiamo bisogno.

A volte infatti, la presenza di macchie bianche sull’unghia può indicare che c’è un fungo. La presenza di zone bianche e zone brune sull’unghia, infatti, può indicare la presenza di un fungo (si parla di onicomicosi). Per evitare che l’infezione si estenda anche ad altre unghie è bene intervenire tempestivamente, consultando il dermatologo. Potrebbero rendersi necessarie creme o lacche antimicotiche e la somministrazione di antimicotici per via orale. In altri casi, più semplicemente, può essere spia di una carenza nutrizionale. In alcuni casi, inoltre, le macchie bianche sulle unghie possono essere provocate da microtraumi (leuconichia vera).