Arisa e Laura Marzadori con lo stesso abito a Sanremo 2023: incidente di stile

Stesso look, due esibizioni diverse: Arisa e Laura Marzadori indossano lo stesso abito sul palco di Sanremo 2023

Come direbbe Elodie, in questi casi le cose sono due: o sorridi oppure no. Ci riferiamo a quel momento in cui ti accorgi di essere davanti a 11 milioni di italiani e di aver scelto lo stesso outfit di un’altra donna, ma di essere arrivata dopo. E’ quello che è successo ad Arisa che nella serata delle cover ha indossato lo stesso abito della violinista Laura Marzadori. Le cose appunto, sono due: o sei felice perchè vuol dire che hai scelto un outfit così alla moda da essere la seconda a sfoggiarlo nel corso della serata, oppure non la prendi benissimo. E’ molto strano che una cosa del genere capiti, perchè di soliti gli stilisti sanno bene chi sceglie un abito per una occasione tanto importante, perchè si sa, nessuno vuole andare al matrimonio con lo stesso vestito. Ciò non toglie che un artista possa comprarlo senza che la casa di moda lo sappia, ed ecco che il disastro stilistico è servito. Perchè tutti, ma proprio tutti, si sono accorti che Arisa e Laura hanno indossato lo stesso outfit.

Incidente di stile a Sanremo 2023: Arisa e Laura Marzadori indossano lo stesso abito

Stesso abito ma scelte di stile diverse. Arisa ha accompagnato Gianluca Grignani nell’interpretazione di Destinazione Paradiso, mentre il primo violino dell’orchestra del Teatro alla Scala di Milano ha impreziosito il brano La fine cantato da Lazza ed Emma.

Ma che cosa hanno indossato Arisa e Laura Marzardori? Entrambe hanno indossato il tubino nero di pelle con scollatura profonda firmato Rick Owens.

Indossato in due modi diversi. Arisa infatti lo ha accompagnato con stivali dal tacco trasparente e guanti lunghi in velo. Un outfit perfetto per accompagnare l’anima rock di Grignani, anche lui in total black con giacca in pelle borchiata. L’abito, dal nome Prong, è piaciuto molto agli stylist che (forse) non si sono coordinati e hanno fatto una scelta identica per Laura Marzadori. Non solo, l’abito ha conquistato anche Giulia Valentina, nota influencer che proprio a Sanremo, ha indossato lo stesso tubino nero. Fa tendenza a quanto pare.

Siete curiosi di sapere quanto costa l’abito? Ha un prezzo di 1055 euro.