Chiara Ferragni e l’abito di donna e madre guerriera a Sanremo 2023: il signficato

Chiara Ferragni scegli l'abito di donna e madre guerriera confezionato dalla maison Schiaparelli: il significato

Anche nella finale di Sanremo 2023 Chiara Ferragni ha voluto lanciare dei messaggi forti e chiari con i suoi abiti. Non c’era molto spazio per le parole nella finale di Sanremo 2023 visto che la gara, doveva andare rapida e veloce, come poi è accaduto. Ma si poteva parlare con gli abiti e Chiara lo ha fatto. Il primo abito indossato nel corso della serata in cui ha scelto la maison Schiaparelli per i suoi outfit è l’abito della donna e madre guerriera. Sul palco Chiara non ha avuto modo di mostrare un dettaglio fondamentale per comprendere al meglio il significato del suo vestito. Come si vede nelle foto postate sui social, la Ferragni tiene in braccio un bambino che allatta al seno, lo stesso seno, che nella scultura di oro, usciva dal vestito. Il tema scelto da Chiara Ferragni riprende in parte quello che Chiara Francini aveva detto nel suo monologo, nella serata del venerdì sera.

Primo abito Chiara Ferragni finale Sanremo 2023: la donna e madre guerriera

Il significato di questo abito: “Essere donne senza dover essere considerate solo delle madri. La lotta femminile contro la colpa di voler conciliare tutto è stato il tema che abbiamo chiesto di elaborare a @danielroseberry per questo abito realizzato dalla maison @schiaparelli .”

E ancora: ” La durezza dell’armatura oro scolpita sui seni di Chiara rappresenta una forza che non ha bisogno di imitare quella maschile per essere considerata di pari livello. Mentre la sottoveste di satin è dipinta di blu perché è da sempre il colore associato alla sacralità della maternità qui rappresentata come stereotipo della donna mentre nutre un bambino d’oro.”

Per concludere: ” Non essere considerate solo apparati riproduttivi è la scelta per cui combattere ogni singolo giorno!“.

Un abito che ovviamente, come accade spesso ha diviso anche perchè comprendere che non fosse una gara di eleganza ma che ci fossero dei messaggi ben precisi da lanciare, non era semplice o almeno non lo è stato per tutti gli haters che per l’ennesima volta hanno deciso di vomitare addosso a Chiara Ferragni tutto il loro odio senza neppure sforzarsi a leggere quello che c’era scritto nel post dedicato alla spiegazione di questo outfit scelto per il Festival.