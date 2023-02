L’abito dei diritti umani di Chiara Ferragni a Sanremo 2023: il significato

Il significato dell'abito nero con la collana dorata di Chiara Ferragni a Sanremo 2023: è l'abito dei diritti umani

Con ogni abito che ha portato sul palco dell’Ariston Chiara Ferragni ha voluto lanciare un messaggio. Ogni suo abito, ha avuto un significato particolare, come quello che ha deciso di indossare durante la finale di Sanremo 2023. In questo caso, nell’outfit a parlare più che l’abito, è stata la scultura che Chiara ha indossato al collo. Una collana, che sarebbe però riduttivo definire tale. E’ l’abito dei diritti umani quello che Chiara ha deciso di indossare nel corso della finale di Sanremo 2023. Anche in questo caso, una creazione della maison Schiaparelli. Con questo abito Chiara Ferragni parla dell’aborto, e dei diritti della donna di poter scegliere che cosa fare con il proprio corpo.

L’abito dei diritti umani: il significato del look di Chiara Ferragni a Sanremo 2023

Dai social, il significato di questo outfit e in particolare della collana che ha indossato Chiara, una collana a forma di utero. Si legge sui social: “Un lungo abito nero di velluto decorato da una collana a forma di utero composta da diverse sezioni di corpo di donna è il simbolo dell’attivismo per i diritti riproduttivi che portiamo a @sanremorai. L’abito e il gioiello disegnati appositamente da @danielroseberry per @schiaparelli ricordano a tutti che i diritti riproduttivi sono diritti umani.” La spiegazione prosegue con queste parole: ” Perché l’accesso all’aborto sicuro e alla procreazione assistita è una questione di diritti umani a cui non dobbiamo rinunciare. “

E ancora: “Perché ogni essere umano, uomo o donna che sia, deve essere messo in grado di prendere liberamente le decisioni sul proprio corpo. Non permettiamo che le lotte vinte dalle nostre madri debbano essere combattute anche dalle nostre figlie.” Anche per questo look chiaramente non sono mancate le critiche, era facile prevedere che sarebbe successo.

