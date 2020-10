Bambini e primi passi, i giochi utili per imparare a camminare

I primi passi per un bambino sono uno step di vita fondamentale e possiamo facilmente aiutare i bimbi con alcuni trucchetti per rendere l’apprendimento molto più semplice e soprattutto stimolante. In commercio, per esempio, esistono tantissimi giocattoli che hanno proprio la funzione di sostenere i bambini nell’apprendimento in maniera decisamente divertente e leggera. Che tipo di giochi si possono acquistare per i bimbi che stanno iniziando a fare i primi passi? Passeggini, macchinine e carrellini, la scelta è piuttosto vasta!

Come far imparare i bambini a camminare con i giochi: ecco quali acquistare

Oltre al più classico girello che secondo molti genitori e altrettanti pediatri è un prodotto pericoloso, esistono tantissimi giochi divertenti ed utili per sostenere i bambini a fare i primi passi. Valentino scooterino primi passi di Clementoni è uno dei giocattoli perfetti in questo senso, consigliato dai nove mesi in sù e comprende pure diverse attività per imparare lettere e numeri in italiano e in inglese.

Clementoni- Valentino Scooterino Primi Passi, 9+ Mesi, Multicolore, 14942

Fisher Price propone invece la Zebra Primi Passi Spingibile, per bimbi dai sei mesi e che comprende giochi di luci e suoni.

Fisher Price Zebra Primi Passi Spingibile, Giocattolo Elettronico Educativo con Musica e Suoni, per Bambini di 6 + Mesi, DLD91

Lo stesso brand ha ideato pure il Centro Attività Amici della Foresta che è, essenzialmente, una struttura robusta e stabile che permette al bimbo di saltare in totale sicurezza tra suoni e tanti simpatici animaletti.

Fisher-Price Centro Attività Amici della Foresta, con Musica e Luci, Giocattolo per Bambini 6+Mesi, CHM91 La Quarantena continua, giochi per bambini: le attività da fare in casa

Giochi utili per bambini che imparano a camminare: eccone altri

Molto interessante è anche il Carrello Primi Passi «Omino del Sonno» small foot in legno con cinque pagine su un cubo di puro divertimento educativo tra formine, numeri e altri giochi utili all’apprendimento.

5848 Carrello Primi Passi «Omino del Sonno» small foot in legno, 5 lati di puro divertimento, per promuovere le capacità motorie, da 1 anno

Decisamente più avventurosa la proposta di Smoby per i Primi Passi, Prima Auto. Una vera macchina a portata di bimbi che si può guidare ma che si può pure spingere per accompagnare i primi passi. Questa è disponibili in tante versioni: da Minnie a Cars, fino 44 cats. Più classica è la Cintura Bimbo Bretelle di Sicurezza di Felly, Questo non è un vero e proprio gioco. E’ più che altro una forma di sostegno decisamente sicura.