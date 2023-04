Carie dentali: ecco come combatterle in modo semplice

Tutto quello che dobbiamo sapere sulle carie dentali

La salute orale è una componente fondamentale delle condizioni generali di salute. Ecco i consigli che possono essere utili per prevenire e combattere il grande nemico dei denti: la carie. Gli esperti concordano nell’affermare che l’uso dello spazzolino, del filo interdentale e di scelte alimentari sane, contribuiscono a mantenere denti e gengive forti e sani, assicurando così una buona salute generale.È risaputo che il cibo che mangiamo è una fonte vitale che garantisce non solo la nostra sopravvivenza, ma anche l’energia sufficiente per una vita di qualità. Infatti, la protezione dell’organismo dagli agenti patogeni dipende da una buona alimentazione. In questo senso, è essenziale avere un apparato orale efficiente, poiché è attraverso una buona masticazione e macinazione del cibo che inizia l’intero processo alimentare.Inoltre, qualsiasi disturbo che influisca sulla salute orale si ripercuote sul benessere psicosociale della persona, poiché le funzioni orali non si limitano solo al mordere e al masticare, ma anche all’espressione di emozioni come sorridere, parlare o enfatizzare il linguaggio del corpo. Da qui l’importanza di applicare tecniche preventive che aiutino la salute orale e, se necessario, di intervenire con azioni correttive su alcune malformazioni dentali che potrebbero impedire una masticazione efficace. In questo senso, si può dire che il principale nemico che minaccia la salute orale è la carie dentale, prodotta dall’annientamento dei batteri tra i denti, cosa che accade più spesso se i denti sono irregolari. Per risolvere i problemi di allineamento, è possibile ricorrere a soluzioni ortodontiche discrete per migliorare la posizione dei denti senza disagi.

Semplici metodi di prevenzione e lotta contro la carie, suggeriti da esperti di salute orale

Per prevenire e combattere la carie è importante seguire una corretta routine di igiene orale. Gli esperti in salute orale raccomandano i seguenti:

Spazzolare i denti con un dentifricio al fluoro per almeno due minuti e due volte al giorno. Questo aiuta a rimuovere la placca e i residui di cibo. A questo scopo, si consiglia di utilizzare uno spazzolino morbido con setole di nylon, poiché le setole dure possono danneggiare lo smalto dei denti e quindi favorire la formazione di carie. Si consiglia di cambiare lo spazzolino almeno ogni tre mesi . Gli spazzolini più vecchi sono meno efficaci nel rimuovere la placca e una sostituzione regolare aiuta a prevenire la carie.

Utilizzare un collutorio al fluoro in aggiunta allo spazzolino. L'uso di collutori al fluoro aiuta a rimineralizzare i denti e a prevenire la carie.

Usare il filo interdentale una volta al giorno per rimuovere la placca che si accumula tra i denti e sotto le gengive.

Limitare il consumo di alimenti ricchi di zuccheri e carboidrati. Queste sostanze si scompongono in acidi che possono danneggiare lo smalto dei denti e quindi portare alla carie.

. Queste sostanze si scompongono in acidi che possono danneggiare lo smalto dei denti e quindi portare alla carie. Consumare alimenti ricchi di fibre e di calcio e bere tanta acqua. Evitare le gazose e i cibi fritti, poiché sono ricchi di zuccheri e grassi. Preferire alimenti ad alto contenuto di vitamina C. Scegliere una dieta a base di frutta e verdura, poiché questi alimenti hanno proprietà antiossidanti che aiutano a prevenire la carie. Inoltre, gli alimenti ricchi di calcio, come i latticini, aiutano a rafforzare i denti.

Infine, controlli dentistici regolari possono aiutare a individuare precocemente eventuali problemi e a prevenire la progressione della carie. È opportuno recarsi dal dentista almeno due volte l'anno per una pulizia e un controllo professionale. In questo modo è possibile individuare lo sviluppo precoce di carie e altri problemi dentali prima che diventino gravi.

Se i segni di carie sono già presenti, è possibile intervenire per trattarli in modo adeguato. Seguire questi semplici consigli degli esperti in salute orale può aiutare a prevenire e combattere la carie.

Problemi di malocclusione e soluzioni ortodontiche discrete

I denti storti o la malocclusione dentale possono di per sé influire sul corretto funzionamento dell’apparato digerente. Infatti, problemi di digestione lenta, colon irritabile o reflusso gastrico possono essere attribuiti a una cattiva masticazione del cibo e, di conseguenza, a squilibri digestivi. D’altra parte, la malocclusione dentale ha una grave responsabilità nella comparsa della carie, in quanto gli angoli e le rientranze che si formano tra i denti impediscono una pulizia adeguata, come lo spazzolamento accurato e persino l’uso del filo interdentale. A questo proposito, l’ortodontista può suggerire discrete soluzioni ortodontiche per correggere i denti storti. Tra queste vi sono gli apparecchi ortodontici trasparenti, che consistono nel posizionamento di una mascherina di plastica, priva di polimeri BPA e realizzata su misura per il paziente, con la quale si coprono i denti per condurli gradualmente in una posizione corretta. Questa tecnica permette di raggiungere il risultato desiderato senza dover ricorrere ad altri metodi più invasivi o eccessivamente fastidiosi. Il procedimento completo può durare 4-9 mesi (durata stimata per casi lievi e medi), a seconda della complessità della malocclusione, senza causare dolore o sensazioni spiacevoli durante il trattamento stesso.