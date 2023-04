Pasqua quanto ci costi? Gli eccessi di Pasqua in calorie: dalla pastiera alla colomba

E anche durante le feste di Pasqua, tendiamo a eccedere esagerando con l'alimentazione: quante calorie nei cibi che preferiamo nelle feste?

Pasqua è una festività molto importante in Italia e come in molte altre culture, il cibo e le prelibatezze sono un elemento centrale delle celebrazioni. Tuttavia, per coloro che cercano di mantenere un regime alimentare sano, può essere difficile resistere alle tentazioni caloriche che si trovano spesso sulla tavola della Pasqua. In questo articolo, parleremo delle calorie dei piatti più comuni consumati durante la Pasqua italiana. Avete idea ad esempio, di quante calorie assumiamo mangiando una fetta di colomba di Pasqua? E le uova di Pasqua invece? La Pasqua è un momento per godersi i piaceri della tavola, ma è importante essere consapevoli delle calorie contenute nei piatti che si mangiano. Questo non significa che si debba evitare del tutto i dolci e le prelibatezze, ma piuttosto che si debba prestare attenzione alle porzioni e cercare di bilanciare i pasti con cibi più sani e leggeri. Ad esempio, si potrebbe optare per un’insalata o una porzione di verdure come contorno per bilanciare l’apporto calorico di un dolce.

Colomba Pasquale e calorie: quanto ci costi?

La colomba è un dolce tradizionale che viene consumato durante la Pasqua italiana. Questo dolce a forma di uccello, di colomba precisamente, contiene uova, burro e farina, oltre a zucchero e mandorle. Una porzione di 100 grammi di colomba contiene in media circa 400 calorie, quindi è importante moderare le porzioni. E magari mangiarne una fetta e basta, anche perchè spesso le colombe sono farcite, sono arricchite con ogni ben di Dio, dalle creme al cioccolato, per cui moderazione!

Dolci alla pasta di mandorle: quante calorie?

I dolci alla pasta di mandorle, come ad esempio i famosi agnellini di marzapane, sono un’altra prelibatezza che si trova spesso sulla tavola della Pasqua. La pasta di mandorle è fatta con mandorle macinate, zucchero e acqua di fiori d’arancio e viene spesso modellata in forme di frutta o animali. Tuttavia, questi dolci sono anche molto calorici, con una sola porzione di 100 grammi che contiene circa 500 calorie. Andiamoci piano quindi, anche in questo caso.

Quante calorie ha un Uovo di Pasqua

L’uovo di Pasqua è un altro dolce tradizionale italiano che è molto amato, soprattutto dai bambini. Tuttavia, è importante tenere presente che l’uovo di Pasqua può variare notevolmente in termini di calorie a seconda del tipo di cioccolato utilizzato. Ad esempio, un uovo di Pasqua al latte medio può contenere circa 500 calorie per 100 grammi, mentre un uovo di Pasqua fondente può contenere solo circa 300 calorie per 100 grammi. Ovviamente il conteggio aumenta se le uova sono farcite con frutta secca o altro, come spesso capita alle uova pasquali.

Pastiera Napoletana: quante calorie per fetta?

La pastiera napoletana è un dolce tradizionale originario di Napoli, che viene consumato durante la Pasqua. Questo dolce consiste in una crosta di pasta sfoglia riempita di crema di ricotta, grano cotto, uova, zucchero e scorza d’arancia. Anche se può sembrare un dolce relativamente leggero, una porzione di 100 grammi contiene circa 350 calorie.

Altre prelibatezze pasquali

Oltre ai dolci sopra menzionati, ci sono molte altre prelibatezze pasquali che si possono trovare sulla tavola. Ad esempio, la pizza di Pasqua, un pane dolce fatto con formaggio, uova e spezie, contiene circa 250 calorie per 100 grammi. E tante calorie ci sono anche nelle varie pizze pasquali che vengono sfornate nei giorni di festa. Facciamo quindi attenzione, senza dover rinunciare a nulla. Basta semplicemente non esagerare con le porzioni. E poi tutti a passeggiare, visto che siamo in primavera, sia per digerire che per consumare un po’ delle calorie che abbiamo assunto.

La moderazione è la chiave per mantenere uno stile di vita sano e bilanciato. Con un po’ di attenzione alle porzioni e alla scelta degli alimenti, si può godere appieno della Pasqua senza compromettere la propria salute.