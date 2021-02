Un Amore Così Grande per San Valentino su Prime Video: la trama

Sarà un San Valentino completamente diverso dal solito quello che vivremo nel fine settimana. Molte coppie saranno separate dall’impossibilità di muoversi tra una regione e l’altra, altre passeranno il giorno degli innamorati insieme, concedendosi magari un pranzo fuori, al momento, una delle poche gioie concesse. E c’è anche chi passerà il giorno degli innamorati in casa. Come coccolarsi se non con un film d’amore? Per San Valentino arriva su Amazon Prime Video il film Un amore così grande.

Il film vede la partecipazione del giovane trio Il Volo. Ignazio, Piero e Boschetto saranno anche in qualche modo protagonisti, visto che la loro bellissima canzone, sarà da colonna sonora del film. Ma non solo. I tre saranno infatti anche protagonisti del film interpretando proprio se stessi.

Chi, nella sua vita, non ha sognato di vivere un grande amore. Un amore viscerale, passionale, che va contro tutti e tutto pur di essere vissuto. Un amore come quello di Romeo e Giulietta che ha reso Verona la città dell’amore per eccellenza. Ed è proprio Verona la cornice dell’amore raccontato nel film Un Amore Così Grande.

Verona, una città che con la sua Arena diventa una città artistica di altissimo livello. E così amore e arte si incrociano per diventare una cosa sola. Tutto questo viene raccontato con maestria nel dramma romantico che da oggi è disponibile su Amazon Prime Video con il catalogo si CG Entertainment. Un film ideale per chi si vuole emozionare in questo weekend di San Valentino.

Il film diretto da Cristian De Mattheis, vede protagonista Vladimir (Giuseppe Maggio) un figlio d’arte. Non ci resta che scoprire qualcosa in più sulla trama del film. Un amore così grande è uscito nel 2018 e a tre anni da quella data, sbarca su Prime Video.

Un amore così grande per San Valentino su Amazon Prime Video: la trama

Il giovane ragazzo parte dalla Russia, San Pietroburgo, dopo aver perso la mamma (Daniela Giordano) alla volta dell’Italia, Verona, alla ricerca del padre (Franco Castellano), un musicista, che non aveva mai conosciuto. Quest’ultimo ha abbandonato la madre di Vladimir a San Pietroburgo quando lui aveva pochissimi anni. A Verona incontra Veronica (Francesca Loy), la figlia benestante di un industriale (Jgor Barbazza), che di professione fa la guida turistica. Qui nasce il grande amore tra i due ragazzi. Un amore pieno di ostacoli e di insidie, una fra queste la nonna di Veronica che tenta di ostacolare i due con ogni mezzo. A Verona Vladimir incontra i ragazzi de “Il Volo” ed il loro manager. Sarà proprio lui a convincere Ignazio, Piero e Gianluca che Vladimir è un vero talento della Lirica e che possiede una voce come poche che lui abbia sentito. Così come l’amore anche il suo lancio da cantante lirico è travagliato. Purtroppo gli eventi che si presenteranno dinanzi alla loro vita non sono ancora finiti, prima del trionfo dell’amore bisognerà aspettare e soffrire ancora per molto.

Il film, distribuito da Blue Penguin Film e prodotto da A.C. Production, nato da un’idea di Francesca Andreoli e scritto da Cristian De Mattheis, Cristiano Malacrino, vede la partecipazione di Giuseppe Maggio, Francesca Loy, Piero Barone, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble per il trio Il Volo, Eleonora Brown, Riccardo P. Carbonelli, Fioretta Mari, Franco Castellano e Daniela Giordano.