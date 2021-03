Arriva su Chili Divine-La fidanzata dell’altro con Matilda de Angelis: la trama

E’ davvero un periodo d’oro per Matilda de Angelis che sarà protagonista anche di un nuovo film in arrivo sulle piattaforme streaming. Esce infatti il 25 marzo, su Chili, distribuito da 102 Distribution, ‘Divine – La fidanzata dell’Altro‘ (tit. orig. ‘Der göttliche Andere’), lungometraggio italo-tedesco diretto da Jan Schomburg (Above Us Only Sky) e interpretato da Matilda De Angelis (Veloce come il vento; Youtopia; L’incredibile storia dell’Isola delle Rose; the Undoing) e Callum Turner (Animali fantastici e dove trovarli; Emma) i due protagonisti della storia raccontata nel film. Matilda tra l’altro dopo il successo sul palco di Sanremo è protagonista proprio in questi giorni della serie evento di Rai 1 Leonardo, dove veste i panni di Caterina, serie che alla prima puntata ha registrato un ascolto da 7 milioni di spettatori.

Roma fa da sfondo a questa storia d’amore alquanto originale che di certo colpirà il pubblico dei più giovani. La capitale italiana è sempre location perfetta per qualsiasi film e in questo caso, dà un tocco speciale, con i suoi panorami mozzafiato.

Divine-La fidanzata dell’altro: la trama del film

Nella Roma piena di luci e colori di una primavera in attesa che dalla Cappella Sistina esca il nome del nuovo Pontefice, si intrecciano le vicende e le vite di Gregory, giornalista di punta di un importante rete televisiva americana, e Maria una giovane, bellissima romana che sta per prendere i voti e diventare suora. Si dipana così una romantica storia d’amore che porterà i due protagonisti a percorrere strade inaspettate. Un amore in qualche modo proibito visto che Maria ha avuto la chiamata e sta per diventare una suora ma si sa, al cuor non si comanda…

Divine-La fidanzata dell’altro: il cast

Nel cast figurano anche Anna Bonaiuto, Mark Davison, Gianni Meurer, Barbara Ricci, Juliane Elting, Eddie Osei, Lewis Hart, Serra Yilmaz e Pino Ammendola. Il film, girato nell’estate del 2019 tra Roma e Colonia, è prodotto da Stefan Arndt, Uwe Schott, Jorgo Narjes e Carlo Macchitella per X-Filme Creative Pool (Babylon Berlin) e coprodotto da Madeleine (Ammore e Malavita), con il contributo di Lazio Cinema International. Nel cast tecnico, Florian Hoffmeister alla direzione della fotografia, Andrea Mertens al montaggio, Massimiliano Sturiale alla scenografia e Daniela Ciancio ai costumi.

Uscita: 25 marzo 2021

Distribuzione: 102 Distribution

Durata: 91′

Divine-La fidanzata dell’altro: il trailer