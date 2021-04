Perchè vedere Soul il film Disney Pixar già su Disney+

Fresco di vittoria dei Bafta 2021 come miglior film di animazione per la giuria britannica, Soul è di certo uno dei film Disney più interessanti dell’ultimo periodo. Un film di animazione perfetto per tutta la famiglia, non solo per i bambini, anzi. Come spesso succede con questi film pensati per grandi e piccini, anche in Soul non mancano gli insegnamenti e i messaggi sul senso della vita che vale la pena cercare di comprendere. Per questo vi consigliamo di vedere Soul, al momento disponibile su Disney+. Come saprete infatti da mesi è stata lanciata la piattaforma Disney che raccoglie tutti i più grandi successi, tante serie tv, documentari e ovviamente anche i film di animazione più amati.

Oggi vi parliamo proprio di Soul cercando di spiegarvi perchè il film Disney Pixar merita di essere visto, e non solo da chi ama la musica, quello sarà un di più! Il film conquisterà perchè lancia diversi messaggi che ci invitano a riflettere sul tempo che spesso sprechiamo pensando di aver capito cosa sia meglio per noi, correndo verso obiettivi che in realtà non vogliamo raggiungere e perdendo di vista le cose speciali che ci accadono nella vita. Non rendendoci magari conto, proprio come succede a Joe, che abbiamo accanto persone speciali, che la nostra vita è importante per qualcuno che ha bisogno di noi e che anche le piccole cose a volte, sono fondamentali.

Perchè vedere Soul su Disney Plus

Un anno dopo l’arrivo al cinema, Soul è già disponibile su Disney Plus e può essere visto con un bel bicchierone di pop corn anche sul divano di casa. Come dicevamo in precedenza si tratta di un film per tutta la famiglia. Racconta una storia abbastanza semplice, ma intrisa di significati nascosti che invitano a riflettere.

La storia di Joe un professore di musica che sogna il grande salto

Il protagonista di Soul è Joe, un insegnante di musica che sogna di sfondare nel mondo del Jazz. La passione scorre nelle vene come la musica, è stato il padre a mostrargli tutte le bellezze di questo mondo. Ma gli anni sono passati e Joe non ha mai avuto la sua occasione, accontentandosi di fare musica nelle scuole, di fare volontariato e aiutare sua madre nel negozio di famiglia. Sembra non avere nulla fino a quanto un suo ex alunno lo chiama per la grande occasione: suonare con una grandissima artista. E dopo il provino che va benissimo, Joe troppo preso dall’entusiasmo per questa occasione, cade in un tombino e muore. La sua anima si ritrova in una sorta di pre Paradiso, in attesa di fare il percorso verso l’al di là. Lì Joe scopre che le nostre anime prima di arrivare sulla terra, cercano la scintilla che faccia da trampolino per la vita! E lui crede che da sempre la sua scintilla sia la musica ed è per questo che coinvolge 22, una piccola anima che non ha mai trovato il suo posto nel mondo, non volendo quindi arrivare sulla terra, nelle sue passioni. Ma quello che presto Joe scoprirà grazie all’incontro con 22, è che la sua vita gli ha regalato moltissime soddisfazioni che lui sembra aver accantonato. Che è stato importante per i suoi allievi. Che sua madre lo ha sempre amato. Che la musica si è importante ma che non è tutto e che nella sua corsa verso il successo ha perso di vista le piccole cose come il gusto di un trancio di pizza, il rumore delle onde del mare, il bacio di una mamma premurosa.

Sarà anche grazie al suo viaggio nell’al di là che Joe scoprirà, a un passo dalla morte, quanto sulla terra ci fossero momenti speciali che lo hanno reso la persona che è e che vuole essere. E nel momento in cui raggiungerà il suo sogno, quello di essere il musicista applaudito da tutti, si renderà conto che di emozioni speciali, ne ha provate tante, anche in altri contesti, comprendendo di aver corso tutta una vita dietro a quell’obiettivo che non era forse quello che voleva davvero.

La storia di Joe è un po’ la metafora di tante esistenze, di rincorse verso scintille, verso scopi, verso obiettivi che non sono quello che vogliamo davvero. Di cose lasciate strada facendo, di porte chiuse, di amicizie messe da parte, di persone speciali che si lasciano andare. Tutto per l’ossessione di raggiungere qualcosa che sembra essere l’unico solo obiettivo della nostra esistenza ma che ci fa perdere strada facendo, le cose migliori della nostra vita. Amore, amicizia, persone speciali, un tramonto, un profumo, un sorriso.

Soul disponibile in blu Ray

Dal 31 marzo 2021 Soul è disponibile anche in versione Blu Ray e può essere acquistato su Amazon