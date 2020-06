Soul, il nuovo film d’animazione Pixar: tutto quello che c’è da sapere

Soul è il titolo del nuovo film Pixar! Presto avremo il piacere di guardare questo film che, in realtà, sarebbe dovuto uscire nelle sale cinematografiche proprio nel mese di giugno 2020. L’uscita di Soul è stata infatti rimandata a causa del Coronavirus ma adesso è davvero tutto pronto e il 20 Novembre 2020 potremmo finalmente vederlo. Durante il panel virtuale dell’Essence Festival of Culture è stato mostrato il nuovo trailer del film di animazione di Pixar. Qui il protagonista Joe afferma così: “La musica è vita, devi solo sapere dove cercare. Trascorri le tue ore facendo ciò che tirerà fuori il vero te. Preparati, la tua vita sta per iniziare”. Già da qui si capisce la passione di Joe.

Soul: la trama del nuovo film d’animazione Pixar in uscita a Novembre 2020

Ancora manca molto al 20 novembre ma possiamo già darvi qualche anticipazione riguardo alla trama di Soul. Il protagonista, come già abbiamo anticipato si chiama Joe, Joe Gardener. Lui è affascinato dalla musica e fa l’insegnante presso una scuola media. Il sogno nel cassetto di Joe è quello di potersi esibire su un palco di un jazz club per vivere la sua grande passione. Finalmente per Joe arriva una importante occasione ma qualcosa spezza il suo sogno. Il musicista muore durante un incidente diventando un’anima ma senza corpo. Joe però non è ancora pronto per andare in paradiso ed è bloccato tra due mondi.

E’ proprio qui che il protagonista di Soul incontra 22, un’anima che un po’ confusa rispetto alla vita. Joe, invece, vorrebbe venire al mondo con le sue passioni acquisite. Sarà proprio 22 a dare un importante aiuto a Joe a non staccarsi dalla vita.

In arrivo il film d’animazione Pixar Soul dal regista di Up e Inside Out

Il nuovo film d’animazione Pixar Soul è destinato a diventare un successo? Stando alla trama e alle premesse sì. Il regista di Soul è Pete Docter, divenuto noto prima per la regia di Monsters and Co. e poi con Up e Inside Out. Con questi ultimi due film d’animazione, Docter è riuscito a vincere persino l’Oscar.

Soul, il nuovo film d’animazione Pixar: tutto quello che c’è da sapere ultima modifica: da