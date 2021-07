Stefano De Martino e Fiammetta Cicogna si sono sposati, bellissimi sul set

Un matrimonio che per un attimo ha sorpreso tutti, quello tra Stefano De Martino e Fiammetta Cicogna, un matrimonio sul set per la coppia che insieme è un vero spettacolo. E’ stato l’ex ballerino ma che oggi è conduttore, a pubblicare per il primo lo scatto svelando cosa stava accadendo. Bellissima Fiammetta Cicogna in abito da sposa, a parte per le infradito comodissime ai piedi ma per niente adatte al sì. Un abito bianco di tulle con una scollatura generosa, i capelli perfetti con l’acconciatura che magari avrà sistemato propri lui, lo sposo. Stefano De Martino interpreta lo sposo-parrucchiere, è il suo primo film e si è avvicinato a questo nuovo lavoro con molta umiltà. Ha già raccontato che il film è bellissimo e che forse l’unico neo è lui ma ha anche aggiunto che il pubblico può stare tranquillo perché avrà modo di distrarsi con altro e altri.

STEFANO DE MARTINO ALLA SUA PRIMA CINEMATOGRAFICA

L’attrice e l’ex ballerino di Amici hanno girato una scena del film e sui social scherzano, si prendono in giro, l’affiatamento è perfetto. Sono a Castello di San Giorgio Canavese e il film è “Il giorno più bello”. Nel cast ci sono anche Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Violante Placido e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale.

Quindi nozze finte ma divertenti per gli sposi. Stefano per il momento non ha alcuna intenzione di sposarsi davvero, dopo il matrimonio nel 2013 con Belen Rodriguez e due separazioni sempre con lei.

Fiammetta Cicogna potrebbe farci un pensierino, magari il film l’ha ispirata, ma anche lei non ci pensa nonostante sia fidanzata da 6 anni con Carl Hirschmann. La coppia ha anche due bellissime figlie, le gemelle Gaia e Gioia nate il 6 settembre del 2019, forse sono ancora troppo piccole per portare le fedi a mamma e papà.