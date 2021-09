Addio a Jean Paul Bemondo, il mondo del cinema oggi piange per lui

La notizia della morte di Jean Paul Belmondo data dal suo avvocato, è così che va via l’attore francese icona del cinema. Aveva 88 anni, era molto affaticato da qualche tempo, così ha fatto sapere il suo legale aggiungendo che si è spento serenamente. Amato anche in Italia per avere recitato diretto, tra gli altri, da Vittorio De Sica, Renato Castellani e Alberto Lattuada. Jean Paul Belmondo ha recitato anche accanto a Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Stefania Sandrelli, Claudia Cardinale. La ciociara (lui era Michele) Borsalino, Fino all’ultimo respiro, Il Clan dei marsigliesi, solo per ricordare alcuni film indimenticabili. L’attore francese simbolo della Nouvelle Vague, da sempre associato ad Alain Delon, entrambi hanno esordito con lo stesso maestro, entrambi hanno avuto lo stesso successo e non solo sulle scene.

L’ADDIO DI MACRON A JEAN PAUL BELMONDO

“Resterà per sempre ‘Le Magnifique’ Jean-Paul Belmondo era un patrimonio nazionale, pieno di brio e risate, toni forti e fisico svelto, eroe sublime e figura famigliare, infaticabile temerario e mago delle parole. In lui, ci riunivamo tutti” è l’omaggio di Emmanuel Macron in un tweet tra i tantissimi che rivolgono l’ultimo saluto all’attore francese.

Il cinema oggi perde un altro grande interprete; è morto questa mattina in silenzio nella sua casa di Parigi. Nel 2001 era stato colpito da una ischemia cerebrale, si era allontanato dalle scene per 8 anni, nessuna apparizione pubblica superando tutto con una forza di volontà incredibile. Si era ripreso iniziando un’altra fase della sua vita, fino alla consegna della Palma d’oro a Cannes bel 2011, un premio alla carriera. Premio Cesar come miglior attore per il film Una vita non basta di Claude Lelouch nel 1989, poi nel 2016 il Leone d’Oro alla Carriera alla Mostra del Cinema di Venezia. Oggi l’applauso di tutti, ma non sarà l’ultimo, restano i suoi film.