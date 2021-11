Tra i film di Natale da vedere su Netflix Love Hard una dolce storia romantica

E’ tempo di preparare una bella scorta di popcorn e passare i pomeriggio sul divano con il rumore della pioggia che cade fuori dalla finestra! E’ tempo di film di Natale e come sempre, dove non arriva la tv generalista, ci pensa Netflix con il catalogo di proposte natalizie sempre diverse, ad accontentare ogni genere di pubblico. Tra le più recenti proposte di Netflix per Natale c’è il film Love Hard, che nell’ultima settimana è rimasto nella top ten della classifica dei più visto in Italia e non solo. Il film ci racconta la storia di una blogger in cerca dell’amore vero, che ha sempre avuto appuntamenti disastrosi, tanto da aver portato nel suo lavoro la sua vita reale. Scrive infatti di tutto quello che le è successo con i ragazzi incontrati lungo il suo percorso. Una sfortunata cronica che però non ha mai smesso di credere nel vero amore e che, quando incontra su un’app per appuntamenti, un giovane ragazzo che vive dall’altra parte degli States, si lascia conquistare e non solo. Si convince che l’amore vero può esistere. Ma come spesso accade quando si usano le app di incontri, quello che ci aspettiamo, non sempre corrisponde a quello che vediamo! E così Love Hard, che non brilla per originalità ma che si lascia vedere con leggerezza e con il sorriso, ci racconta una storia d’amore romantica con il lieto fine. Tra bugie e inganni, alla fine è il cuore a dimostrare che il vero amore, soprattutto se è Natale, trionfa sempre. Tra candele profumate, addobbi di Natale, canzoni natalizie e luminarie, i due protagonisti ci invitano a riflettere su quanto spesso, nella frenesia della società in cui viviamo, sia l’involucro a fare la differenza mentre invece dovrebbe essere il contenuto a conquistarci. Una massima che nell’era dei social, viene spesso dimenticata. E’ l’era dell’apparire, non dell’essere, è l’era del mostrarsi, non del raccontarsi.

Un cast di primo livello, con attori già visti in alcune delle serie tv più amate e seguite in America ma anche nel resto del mondo, ci racconta una romantica storia natalizia da guardare con gli occhi dolci.

Love Hard tra i film di Natale da vedere su Netflix

Il film non racconta solo la storia di Natalie, giovanissima blogger in cerca dell’amore. Ci racconta anche se in modo semplice, che cos’è il fenomeno del catfishing e delle truffe d’amore. Nel caso di Natalie, come vedremo, non ci saranno conseguenze drammatiche ma è un invito per tutti, dai giovani ai meno giovani, a usare i social e le app di incontri nel modo giusto perchè le trappole, sono all’ordine del giorno. In questo caso, Natali pensa di parlare con l’uomo dei suoi sogni visto che Josh, oltre a essere bellissimo, è anche tutto quello che lei ha sempre sognato. La capisce, la fa ridere, hanno tante cose in comune. E non indaga più di tanto: parla al telefono con lui, non fa mai una video chiamata e parte da Los Angels senza mai averlo visto in faccia per incontrarlo proprio a pochi giorni dal Natale perchè crede che questa volta, sia davvero la volta buona. A non credere in questo appuntamento è invece il suo capo, che si aspetta l’ennesima truffa e l’ennesimo fallimento e si aspetta quindi che Natalie scriva sul blog ogni dettaglio di questo incontro. E il capo di Natalie in fondo, non sbaglia…

Spoiler sul finale

Love Hard e l’amore che trionfa a Natale

Natalie, dopo aver scoperto che il vero Josh è un ragazzo cinese che non si è mai mostrato in foto perchè crede di essere la pecora nera della famiglia, schiacciato dalla figura del fratello, vorrebbe scappare via, delusa da questo ennesimo appuntamento da incubo. Quando però scopre che il ragazzo dei suoi sogni esiste davvero in carne e ossa, decide di provare a conquistarlo, aiutata da Josh. Il giovane mette da parte i sentimenti che prova per Natalie mentre lei si mostra per quello che non è al ragazzo di cui credere di essersi innamorata. Si snatura per lui, fingendo di essere una donna diversa e lo conquista. Ma Natalie vuole davvero quel ragazzo con cui non ha nulla in comune, solo perchè è bello? Una riflessione che sarà costretta a fare, quando Josh le farà notare che ha deciso di lasciare tutto e partire pur di conoscerlo, perchè era innamorata di lui. Le bugie però in questa storia non sono state dette solo da Josh, visto che anche Natali si è prestata alla pantomima di fingersi la sua fidanzata e le conseguenze adesso sono tutte da pagare!

Love Hard. (L to R) Jimmy O. Yang as Josh Lin and Nina Dobrev as Natalie Bauer in Love Hard. Cr. Bettina Strauss/Netflix © 2021

Alla fine Natalie si renderà conto che quel ragazzo con gli occhi bellissimi e il sorriso perfetto, le ha rubato il cuore in sole due settimane e che forse, dovrebbe lasciarsi guidare dal cuore, e non da quello che la società etichetta come bello. Un altro spunto di riflessione che il film Love Hard ci lascia a un mese e mezzo dal Natale.

Love Hard il cast completo del film

Nina Dobrev è Natalie Bauer

Jimmy O. Yang è Josh Lin

Darren Barnet è Tag

Matty Finochio è Lee

James Saito è Bob Lin

Harry Shum Jr. è Owen Lin

Mikaela Hoover è Chelsea Lin

Heather McMahan è Kerry

Rebecca Staab è Barb Lin

Althea Kaye è Nonna June Lin

Love Hard il trailer del film su Netflix

Se dovessimo dare un voto daremmo un bel 7,5 al film che risulta molto piacevole e con un finale forse scontato ma che è quello che ci si aspettava dopo la visione!

