Il ritorno: Emma Marrone torna al cinema da protagonista

Pochi giorni fa Emma Marrone aveva postato una foto sui suoi canali social, quella di una treccia che mostrava una svolta. Un nuovo taglio per un nuovo impegno, ma nessuno dei suoi fan sapeva di che cosa si trattasse. E poi l’annuncio: Emma sarà di nuovo impegnata al cinema, con un nuovo film. Sono infatti iniziate a Latina, pochi giorni fa, le riprese de ‘Il ritorno‘, lungometraggio scritto e diretto da Stefano Chiantini con protagonisti Emma Marrone e Fabrizio Rongione. Produzione World Video Production con Rai Cinema e MiC, Marvin Film, Bling Flamingo e Lazio Cinema International. Si chiude in bellezza il 2021 di Emma Marrone che è stata davvero impegnatissima in questo anno. Dal cinema alle serie tv passando per il suo ruolo di giudice a X-Factor. E ovviamente tanta musica, visto che il 2022 inizierà alla grande con la partecipazione della cantante al Festival. Emma non si ferma davvero mai.

Il ritorno il film con Emma Marrone: la storia

La storia del film racconta di una giovane famiglia: Teresa, giovane donna che abita con Pietro in un quartiere periferico di una città del Lazio e il loro figlio di due anni, Antonio. Come molti ragazzi della stessa età, devono fare i conti con mancanza di lavoro e difficoltà economiche. Pietro poi non è propriamente la persona più affidabile e Teresa deve fare tutto da sola e dividersi tra lavoro, casa e figlio. I comportamenti di Pietro però mettono a rischio lei e Antonio, e Teresa per difendere il figlio arriva a compiere un gesto estremo, che le costa il carcere. Quando torna, ad accoglierla ci sono Pietro e Antonio, e la vita che ha lasciato dieci anni prima…E intanto, come è diventata Teresa in questi anno?

Le riprese già iniziate

Sono iniziate a Latina – e continueranno per sei settimane anche a Fiumicino – le riprese del lungometraggio ‘Il ritorno‘, scritto e diretto da Stefano Chiantini (Isole; Storie Sospese; Naufragi). Protagonisti del film Emma Marrone e Fabrizio Rongione, prodotto da Andrea Petrozzi per World Video Production con Rai Cinema e MiC, Marvin Film, Bling Flamingo e Lazio Cinema International. La direzione della fotografia è affidata a Claudio Di Francesco, le scenografie sono di Valentina Scalia, i costumi di Marta Passarini, il montaggio di Luca Benedetti e le musiche di Piernicola Di Muro.





Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".