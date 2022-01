Corro da te al cinema, Chiara e Gianni: la vita, l’amore e la disabilità

Insieme al cinema, con un film assolutamente da non perdere, Pierfrancesco Favino e Miriam Leone sono protagonisti di una storia d’amore speciale e diversa da quelle che si raccontano spesso sul grande schermo. Tra bugie e colpi di fulmine, Corro da te è un film che racconta la storia di Chiara e Gianni, così diversi ma così capaci di innamorarsi, anche se forse non se lo aspettavano…Un cast di primissimo livello per un film che ci invita davvero a tornare al cinema, anche in questo periodo molto complicato.

Corro da te al cinema con Favino e Mirian Leone: la trama

Bello, sportivo, single incallito e seduttore seriale, Gianni è un quasi cinquantenne in carriera a capo di un importante brand di scarpe da running che vanta tra i suoi testimonial i più grandi atleti del momento. Ma ha anche un vizietto molto particolare, mente ma non si limita solo a raccontare le bugie….Disposto a tutto pur di conquistare la giovane donna di turno, per una serie di circostanze arriva a fingere di essere costretto su una sedia a rotelle – questa volta puntando tutto sulla pietà, per lui l’unico sentimento che è possibile provare nei confronti di un disabile. Ma quando incontra Chiara, una donna solare e dinamica, musicista per lavoro e tennista per passione nonostante l’incidente che l’ha resa paraplegica, inizia a provare per lei tutt’altro tipo di sentimenti. E’ un vero e proprio colpo di fulmine, quando vede Chiara per la prima volta, la vede in macchina e non sa che non può camminare. Se ne innamora al primo sguardo e poi sempre di più conoscendola, perchè è una persona speciale.. Attraverso lei e i suoi amici, sportivi e vitali almeno quanto lei, Gianni non potrà far altro che cambiare prospettiva su molte cose: la vita, l’amore, la disabilità in sé. Imparerà che l’unico vero handicap è l’assenza di forza d’animo, per ritrovarsi infine totalmente cambiato sia come uomo che come businessman. Le bugie però si pagano e la sorella di Chiara, pretenderà che Gianni, racconti alla ragazza la verità e la smetta di mentire…

Corro da Te al cinema dal 10 febbraio 2022

un film di RICCARDO MILANI

con PIERFRANCESCO FAVINO, MIRIAM LEONE

PIETRO SERMONTI, VANESSA SCALERA,

PILAR FOGLIATI, ANDREA PENNACCHI,

CARLO DE RUGGIERI, GIULIO BASE

con l’amichevole partecipazione di

PIERA DEGLI ESPOSTI

con la partecipazione straordinaria di

MICHELE PLACIDO

Basato sul film “Tout le Monde Bebout” scritto e diretto da Franck Dubosc

in collaborazione con Gaumont

sceneggiatura di

FURIO ANDREOTTI, GIULIA CALENDA,RICCARDO MILANI

una produzione

WILDSIDE e VISION DISTRIBUTION

con la collaborazione di Sky

