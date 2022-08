Purple Hearts così banalmente romantico che conquista tutti e vola su Netflix

Tra i film più visti su Netflix in queste settimane c'è Purple Hearts: ma è davvero così imperdibile?

Vi sarà capitato in questi giorni di sentir parlare di uno dei film più visto nel catalogo di Netflix dell’agosto 2022. Parliamo di Purple Hearts, classica commedia romantica americana che ha tutti i “soliti” ingredienti imprescindibili che consentono di conquistare il pubblico ma anche di ricevere tonnellate di critiche. Purple Hearts è quel film di cui conosci già il finale, che sa di già visto ma che ti incolla comunque davanti alla tv e che ti lascia un dolce sorrisetto nel finale. Perchè diciamolo, alla fine, facciamo tutti il tifo per gli happy ending e le storie d’amore ci piacciono, e quanto ci piacciono. Se poi ci si aggiunge il caldo afoso dal quale si scappa concedendosi la pausa per un film, o il temporale estivo che non permette di fare nulla, se non di stare davanti al computer per un paio d’ore, bhè il gioco è fatto.

Tutti pazzi per Purple Hearts

Parlavamo di ingredienti: due ragazzi apparentemente diversi tra loro, che si odiano ma che in realtà dal primo momento si sono innamorati ( bellissimi come è ovvio che sia). Lui bello, dannato ma sulla via della redenzione. Lei bellissima, con un grande talento e malata. Nulla di nuovo sotto il sole ma si sa, anche l’insalata di riso è la stessa eppure ogni volta è buonissima, se condita con qualche novità. Lei che canta, lui che parte per la guerra per la patria. Una canzone d’amore, un cane, un matrimonio con bugie e imbrogli. Un po’ di femminismo, la novità, un po’ di patriottismo, il gran classico. La ribellione contro lo stato americano cattivo ( politiche di immigrazione, salute pubblica e sanità). Insomma un calderone di tante cose messe però, va detto, insieme molto bene. Tutti sono bellissimi in Purple Hearts, come nelle favole, i personaggi sono perfetti e si prestano allo scopo. Una bolla, più che una favola, che non sembra neppure descrivere il paese reale, se non per stereotipi banali che vengono inseriti di qua e di là nella narrazione. Cassie e Luke, novelli Romeo e Giulietta, ci piaceranno perchè sono come li vogliamo. Come ci aspettiamo da una commedia romantica di questo stile e di questo livello. Ci piacciono, ci fanno distrarre, ci regalano qualche sorrisino ebete, perchè tutti vogliamo che l’amore trionfi sempre.

Purple Hearts la trama

Ma di che cosa parla il film che tutti criticano ma che tutti vedono? Cassie sogna di sfondare con la sua band ma intanto lavora in un locale, ha difficoltà a trovare i soldi per l’affitto ma soprattutto per le sue medicine visto che l’assicurazione non copre tutte le spese per l’acquisto dell’insulina. Luke invece ha commesso una serie di errori ai quali vuole rimediare, ha un passato di tossico dipendenza e tanta sofferenza inflitta alla famiglia. Per cambiare rotta sta per lasciare l’America, si è arruolato con i Marines ma ha ancora un debito di 15 mila dollari da saldare. Ecco che cosa hanno in comune Cassi e Luke che decidono di truffare lo stato, sposandosi. Lei avrà per un anno l’assicurazione, lui un contributo extra per saldare i suoi debiti. Lo fanno, si sposano e fingono di essere innamorati. Ma non tutto va come si aspettavano e alla fine, il loro inganno, sarà smascherato. Nel frattempo però di cose ne sono cambiate e Cassie e Luke, non sono più gli stessi…

Sofia Carson e Nicholas Galitzine sono perfetti per la coppia protagonista di questa romanticissima e più che banale commedia d’amore che vi permetterà comunque, di dimenticare, per due ore, tutto quello che vi angustia.