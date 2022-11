Film di Natale da vedere su Netflix: Il diario segreto di Noel ci piace a metà

Tra i film di Natale più visti su Netflix c'è anche Il diario segreto di Noel: ecco la trama e la nostra recensione

State cercando un film di Natale da vedere in questi giorni in cui finalmente è arrivato l’inverno magari con una bella tazza di cioccolata calda in mano? Bene oggi vi parliamo di uno dei film di Natale tra i più visti sul catalogo di Netflix questa settimana. Il diario segreto di Noel è uno dei film di Natale più visti in Italia in questi giorni e racconta la storia di uno scrittore che non ha più rapporti con i suoi genitori di tempo. Dalla vita ha avuto fama, successo, soldi. Ma ha un passato pieno di dolore e non riesce ad amare nessuno fino a quando, dopo la morte di sua madre, qualcosa cambia. Succede che il nostro protagonista, Jacob, incontra per caso una ragazza che inevitabilmente cambierà la sua vita, una ragazza che ha fatto in qualche modo parte anche del suo passato, quello che Jacob vorrebbe dimenticare…

Il diario segreto di Noel è una commedia natalizia senza troppe pretese, probabilmente tra le più viste anche per la presenza nel cast di Justin Hartley che in Italia è molto conosciuto per il suo ruolo di Kevin in This Is Us. Possiamo dire che Il diario segreto di Noel non ci ha entusiasmato moltissimo, ma si sa, le commedie di Natale, spesso sembrano essere film tutti uguali. E in questo caso non ci sentiamo di dare più di un 6,5 al film . Per i più curiosi, ecco qualche dettaglio in più sulla trama del film Il diario segreto di Noel.

Il diario segreto di Noel: la trama del film di Natale di Netflix

Jacob Turner (Justin Hartley) è uno scrittore di successo. Ha scritto alcuni dei romanzi più letti sia in America che nel mondo intero. Ha tutto quello che potrebbe desiderare ma in realtà, quando torna a casa, ad aspettarlo ha solo il suo cane, Eva. Non ha più rapporti con i suoi genitori tanto che scopre della morte di sua madre solo una settimana dopo i fatti. Sarà chiamato dall’esecutore testamentario che gli rivelerà che sua madre gli ha lasciato tutto. Jacob quindi, a poche ore dal Natale, parte per la cittadina in cui è cresciuto e che ha voluto dimenticare a causa di un drammatico evento . Quando mancavano pochi giorni al Natale, Jacob era molto piccolo e suo fratello di sette anni, è morto in un tragico incidente. Era salito su un albero in giardino, per attaccare la sua decorazione preferita ma è scivolato morendo. Da allora nulla è stato più come prima.

Per caso Jacob incontra Rachel. E’ una ragazza giovane, che sta per sposarsi ma che conquista in qualche modo subito Jac. Sta cercando la sua mamma biologica, ha scoperto di esser stata adottata e vorrebbe incontrarla. La mamma di Rachel era la baby sitter di Jacob ma il giovane scrittore non sa che fine possa aver fatto. I due insieme, intraprendono un viaggio alla ricerca della donna e in pochi giorni, complice anche la magia del Natale, si innamorano. Ma Rachel sta per sposarsi…Che cosa accadrà tra di loro, capiranno di essersi innamorati oppure no? E Rachel troverà la sua mamma? Non vi resta che scoprirlo guardando il film Il diario segreto di Noel su Netflix.