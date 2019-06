I Wind Music Awards diventano Seat Music Awards: tutti gli ospiti all’Arena

Cresce l’attesa per i Seat Music Awards, noti fino allo scorso anno come Wind Music Awards, evento musicale che si svolgerà il 4 e il 5 giugno 2019 presso la prestigiosa Arena di Verona. Qui i cantanti che hanno ottenuto maggiore successo durante l’anno verranno presentati e premiati da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. I Seat Music Awars verranno trasmessi in differita su Rai 1 mercoledì 5 e giovedì 6 giugno per poi riprendere mercoledì 12 con una puntata speciale dove andranno in onda best off, immagini dal backstage e contenuti del tutto inediti. Ma chi saranno gli artisti che si esibiranno e che saranno premiati sul palco dell’Arena di Verona?

Seat Music Awards 2019: tutti i cantanti che si esibiranno durante le due serate

Non è ancora stata diffusa la scaletta ufficiale dei Seat Music Awards ma ecco, di seguito, tutti gli artisti, in ordine alfabetico, che si esibiranno sul palco nelle due importanti serate musicali:

Achille Lauro

Alberto Urso

Alessandra Amoroso

Anastasio

Anna Tatangelo

Annalisa

Antonello Venditti

Baby K

Benji & Fede

Biondo

Boomdabash

Cristina D’Avena

Dark Polo Gang

Elisa

Emis Killa

Enrico Nigiotti

Ermal Meta

Ernia

Fabrizio Moro

Fiorella Mannoia

Francesco De Gregori

Fred De Palma

Francesco Gabbani

Francesco Renga

Gazzelle

Gigi D’Alessio

Gino Paoli

Giusy Ferreri

Gemitaiz

Guè Pequeno

Irama

J-Ax

Laura Pausini & Biagio Antonacci

Levante

Ligabue

Lo Stato sociale

Loredana Berté

Luché

Maneskin

Mahmood

Marco Mengoni

Mika

Modà

Negrita

Nek

Paola Turci

Raf & Tozzi

Ron

Salmo

Sfera Ebbasta

Takagi & Ketra

The Kolors & Elodie

Thegiornalisti

Ultimo

Il Volo

Seat Music Awards 2019, chi si esibirà nella prima serata e chi nella seconda: le ultime news

Dalle ultime indiscrezioni, i primi nomi dei cantanti che si esibiranno durante la prima serata dei Seat Music Awards 2019 sarebbero, tra gli altri: Anna Tatangelo, Enrico Nigiotti, Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, Gazzelle, Levante, Luché, Nek, Paola Turci e Raf con Umberto Tozzi. I confermati della seconda serata dei Seat Music Awards sono, invece: Baby K, Gigi D’Alessio e Gue Pequeno.

Nelle prossime ore saremo in grado di fornirvi più informazioni riguardo alla scaletta e ai momenti speciali sul palco dei Seat Music Awards 2019. Quale esibizione aspettate?