Marco Carta torna con il nuovo singolo I giorni migliori (testo e video)

Il cantante Marco Carta ha attraversato dei momenti davvero difficili in questi giorni dopo il caso del furto alla Rinascente di Milano eppure sembra proprio che siano in arrivo “I giorni migliori”. Questo è il titolo del nuovo singolo del vincitore di Amici e del Festival di Sanremo, in uscita venerdì 7 giugno. Dopo essersi concesso una vacanza a Mykonos con il suo fidanzato, Marco Carta è pronto a far parlare di nuovo di lui, ma questa volta il tema è la musica. “Spero che questo brano possa ricordare a tutti chi è il vero Marco” ha affermato il cantante a Sorrisi e Canzoni.

“Mi affido alla musica, la musica che mi ha sempre salvato, la musica che mi ha permesso di superare ogni ostacolo, di farmi sentire vivo, di rappresentarmi al meglio per quello che sono, per quello che sento. In questi giorni difficili, in cui si è scritto di tutto, potermi affidare alla musica è per me un grande sollievo” afferma ancora Carta. I giorni migliori, il nuovo singolo di Marco, è solo un assaggio di quello che sarà il prossimo album musicale del cantante sardo.

Marco Carta ultimo singolo: il testo di I giorni migliori

Spegni la tv, chiudi tutte le porte, esci fuori di casa

con le maniche corte

sono sulla panchina

mi troverai lì

dimentichi la borsa

ti capita sempre, fa in fretta, di corsa

semplicemente non riesco a star fermo

son fatto così

ho aspettato il mio giorno migliore

quello giusto per ricominciare

e mentre scendi le scale sorridi

ora so che potremmo iniziare

Perché i giorni migliori ci cambiano

vanno avanti ma quando ritornano

anche le piccole cose hanno un peso e non trovi più scuse

è l’intero universo che segna i confini per noi

per noi

perché i giorni migliori se arrivano

per due come noi che si cercano

e si trovano al centro di tutto

come un capitolo di un libro già scritto

con la certezza che non può cambiare mai

Se vuoi guida tu

facciamo un giro in centro, c’è festa stanotte

guarda fuori dal vetro

è il nostro locale

entriamo lì

tutto intorno a noi ha un sapore diverso

un Bacardi, l’estate, uno sguardo deciso

l’amore che provo, meglio così

non andare via troppo di fretta

è il giorno giusto per ricominciare

e mentre incrocio il tuo sguardo sorridi

e capisco che potremmo iniziare

Perché i giorni migliori ci cambiano

vanno avanti ma quando ritornano

anche le piccole cose hanno un peso e non trovi più scuse

è l’intero universo che segna i confini per noi

per noi

perché i giorni migliori se arrivano

per due come noi che si cercano

e si trovano al centro di tutto

come un capitolo di un libro già scritto

con la certezza che non può cambiare mai

i giorni migliori

i giorni migliori

i giorni migliori

Sono i giorni migliori che insegnano

a due come noi che si amano

due cuori vicini non mentono

perché i giorni migliori se tornano

sono i giorni migliori che restano

che restano

così

Il videoclip di I giorni migliori girato a Torino